Belarus este singura ţară care ignoră pandemia de coronavirus şi organizează o paradă militară

La parada de la Minsk au participat peste 3000 de militari, zeci de veterani şi mii de oamenii, care nu purtau nici măşti şi nici mănuşi şi nici nu au respectat distanţa socială.

„Nu am avut de gând să schimbăm tradiţiile care sunt stabilite deja de 75 de ani. Sunt convins că în această lume înebunită, care şi-a pierdut orientaţia, se vor găsi oameni care ne vor critica pentru maniera de celebrare a acestei sfinte sărbători. Nu am putut proceda altfel şi chiar dacă am fi putut nu avea să o facem”, a declarat preşedintele Belarusiei, Alexandru Lukaşenco.

În Rusia, pentru prima dată nu are loc parada militară din Piaţa Roşie de la Moscova. Preşedintele Vladimir Putin a depus o coroană la Monumentul Soldatului Necunoscut, după care a ţinut un discurs.

„Pentru noi aceasta sărbătoare este cea mai importantă. Această zi este o parte din istoria ţării noastre şi a fiecărei familii. Noi ne închinăm poporului sovietic de diferite naţionalităţi care a stat alături pe linia de front şi a făcut această faptă eroică”, a spus preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.

În cel de-al doilea război mondial şi-au pierdut viaţa peste 70 de milioane de oameni.