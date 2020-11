Sursa imaginii: Postat de: Daniela Socolovschi

Share Tweet Share

Coronavirus: Directorul general al OMS atenţionează că un vaccin nu va fi suficient pentru a învinge pandemia

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras atenţia luni că un vaccin nu va fi suficient de unul singur pentru a învinge pandemia de COVID-19, transmite AFP, citat de Agerpres.

„Un vaccin va completa alte instrumente pe care le avem, nu le va înlocui'', a afirmat şeful OMS, cu prilejul consiliului executiv al agenţiei, la care de această dată a fost prezent în sală, după ce intrase în carantină la 2 noiembrie în urma contactului cu o persoană depistată pozitiv la coronavirus. În acest interval, Tedros a continuat să-şi exercite atribuţiile de la distanţă.



În ce priveşte vaccinul, atât directorul general al OMS, cât şi adjuncţi ai săi au încercat în ultimele zile să tempereze optimismul apărut săptămâna trecută după ce laboratoarele Pfizer şi BioNTech au anunţat că datele preliminare ale testelor de fază 3 ale vaccinului lor arată o eficacitate de 90%.



„La început, cantităţile vor fi limitate şi, prin urmare, personalul medical, vârstnicii şi persoanele la risc vor avea prioritate şi sperăm că aceasta va face să scadă numărul deceselor şi va permite sistemelor de sănătate să reziste'', a subliniat Tedros.



„Însă aceasta va lăsa încă mult teren virusului să opereze'', a avertizat el, îndemnând să nu se pună capăt prematur măsurilor ce permit ţinerea sub control a răspândirii virusului, cum sunt testele, carantina, urmărirea contacţilor etc.



Pandemia a reînceput în forţă în numeroase ţări din Europa, obligând autorităţile să adopte noi măsuri pentru a încerca să o ţină sub control. Şi în SUA, numărul de cazuri de infectare a explodat în foarte multe state ale federaţiei.