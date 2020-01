Coronavirusul închide tot mai multe oraşe din China. Există suspiciuni de îmbolnăvire şi în Europa

Autorităţile chineze închid oraş după oraş, în încercarea de a stopa răspândirea coronavirusului. Şapte localităţi au fost puse în carantină. Bilanţul victimelor au ajuns în China la 26, iar peste 830 s-au infectat. Există suspiciuni de îmbolnăvire şi în Europa, şase persoane sunt sub monitorizare în Marea Britanie şi Franţa. 13 cazuri au fost depistate până acum şi în alte ţări din Asia. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a transmis însă că este prea devreme pentru a decreta urgenţă globală din cauza coronavirusului, transmite Moldova 1.

În această dimineaţă autorităţile chineze au anunţat că pentru prima dată de la descoperirea virusului, a murit un pacient din afara focarului, la aproape 1.000 de kilometri de punctul zero. Milioane de oameni sunt acum în carantină în China, în propriile oraşe. Toţi poartă poartă măşti sanitare şi este o linişte nefirească pe străzile şi în magazinele de obicei aglomerate.Transportul public a fost suspendat şi adunările publice cu ocazia Anului Nou au fost anulate. Au fost închise cafenele, cinematografe şi teatre.



„Am spus foarte clar că toate evenimentele care implică adunări mari de oameni trebuie anulate, dacă nu sunt neapărat necesare. Pentru cazuri speciale este nevoie de aprobare”, susţine Zhou Yongming, director al Spitalului Universitar Wuhan.



„Cred că guvernul a luat măsurile necesare şi în curând situaţia va fi sub control, sunt un pic îngrijorat, dar nu îmi este teamă”, a spus un localnic.



Boala continuă să se răspândească. A ajuns deja în Singapore, Vietnam, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda şi Statele Unite. Au apărut primele suspiciuni şi în Europa. Cinci persoane sunt testate în Marea Britanie, trei dintre ele fiind de origine chineză. De asemenea, în Franţa au fost două cazuri suspecte de îmbolnăvire. Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu consideră că virusul misterios din China reprezintă un pericol atât de mare încât să fie declarată stare de urgenţă sanitară mondială.



„Nu vom declara urgenţă de sănătate publică la nivel internaţional. Este un pic prea devreme pentru că în străinătate e limitat numărul cazurilor. Nu înţelegeţi greşit, este o urgenţă în China. Dar încă nu este o urgenţă de sănătate mondială”, a subliniat Tedros Adhanom Ghebreyesus, direcor general OMS.



Spitalele din zonele afectate nu mai fac faţă numărului mare de pacienţi aşa că autorităţile au decis să construiască „de la zero” un spital special pentru pacienţii care au noul tip de virus. Construcţia ar trebui să fie gata în şase zile. Vânzările de măşti de protecţie respiratorie au explodat în China. Oamenii stau în rând ore în şir pentru a le cumpăra. În Wuhan pînă şi prezentatorii TV poartă măşti în emisie directă. Dincolo de problemele provocate de coronavirusul, în China astăzi se sărbătoreşte Anul Nou. La televiziunea din China va fi transmis în direct un spectacol special, cu tradiţie, care are o audienţă ameţitoare.