Sursa imaginii: Postat de: trm.md

Share Tweet Share

COVID-19 în lume: Cele mai afectate ţări la ora actuală

Marea Britanie, Spania, Franţa şi Benelux sunt principalele focare de coronavirus în Europa. Regatul Britanic a înregistrat un nou record sumbru aproape o mie de oameni au murit în ultimele 24 de ore. Pe Insula Iberică au fost raportate 747 de morţi, iar autorităţile de la Paris au anunţat peste 540 de decese. În Italia se atestă o scădere uşoară, 542 de oameni şi-au pierdut viaţa. Iar Statele Unite au înregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morţi legate de noul coronavirus, relatează Moldova 1.

Marea Britanie ar putea ajunge lider în clasamentul celor mai afectate ţări din lume. A înregistrat, într-o singură zi, cel mai mare număr de morţi de la începutul pandemiei: aproape o mie. Autorităţile se tem că numărul ar putea fi mult mai mare pentru că mulţi alţii s-au stins acasă netestaţi şi nu figurează pe listele negre. O parte din britanici încă nu iau în serios virusul ucigaş, o spun chiar ei, după ce au ajuns să lupte pentru viaţă.



„Nu înţelegi cît de rău este pînă nu ajungi să te loveşti”, „ Am avut momente cînd am simţit că corpul meu cedează deşi sunt tânăr, absolut îndemn pe toată lumea să asculte îndrumările autorităţilor”, spun oamenii.



După trei nopţi la terapie intensivă, Boris Johnson pare că se simte mai bine.



În Spania, bilanţul deceselor a fost în creştere în ultimele două zile, dar oficialii spun că situaţia s-a stabilizat faţă de ultima săptămână. Cât despre cazurile confirmate, creşterea a fost cea mai mică din ultima lună şi tot mai mulţi bolnavi sunt externaţi. Un bătrân de 96 de ani a învins boală şi cu lacrimi în ochi le-a mulţumit nedicilor.



„Am văzut moartea cu ochii şi chiar mi-am dorit-o. Medicii sunt eroii mei”, a spus pacientul.



Guvernul spaniol se pregăteşte deja să relaxeze restricţiile.



Franţa rămâne în continuare într-o situaţie disperată. A depăşit pragul de 10.000 de decese, bilanţul nu cuprinde şi numărul morţilor din azilurile de bătrâni, unde mortalitatea este mare.



„Peste şapte mii de oameni sunt in stare gravă la spital, un număr record pentru Franţa. În spitale se lucrează la capacitate maximă şi avem nevoie de tot mai multe paturi la terapie intensivă ”, a declarat Jerome Salomon, directorul general al Sănătăţii.



Veşti bune vin din Italia, care înregistrează o scădere a cazurilor şi deceselor, o spune şi o asistentă medicală din Bergamo, epicentrul focarului din peninsulă.



„E mult mai bine în comparaţie cu săptămânile pe care le-am trăit, este mult mai calm şi avem timp să gândim lucrurile, dar a fost dramatic, am văzut oameni care se chinuie, copii care plâng”, a spus Francesca Zani, asistentă.



Pentru a doua zi consecutiv, SUA au raportat aproape 2.000 de morţi din cauza noului coronavirus. Americanii au trecut de 430.000 de cazuri de COVID-19 şi au pierdut până acum aproape 15.000 de oameni. Spitalele sunt în pragul colapsului. În ciuda numărului uriaş de decese, oficialii americani spun că situaţia generală e pe cale să se îmbunătăţească.



„Numărul pacienţilor spitalizaţi scade şi nu ne uităm la datele de zi cu zi, ci la media ultimelor trei zile”, a menţionat Andrew Cuomo, guvernatorul statului New Tork.



Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a cerut ca pandemia de COVID-19 să nu fie „politizată", după ce marţi preşedintele american Donald Trump a acuzat agenţia ONU că a gestionat prost epidemia şi că ar putea revizui finanţarea.



În Rusia unde s-au înregistrat peste opt mii de îmbolnăviri şi 63 de decese, preşedintele Vladimir Putin a anunţat noi măsuri în cadrul unei întâlniri online cu Guvernul şi guvernatorii.



„Am prevăzut plăţi suplimentare pentru tot personalul medical, în acest scop vor fi alocate peste 10 miliarde de ruble, un program de sprijin suplimentar pentru afaceri, pentru familiile cu copii în care părinţii şi-au pierdut locul de muncă”, a declarat Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse.



China raportează două decese în Wuhan, potrivit autorităţilor acestea ar fi singurele înregistrate pe întreg teritoriul ţării în ultimele 24 de ore. Oraşul a ieşit miercuri din carantină.