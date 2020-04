COVID-19 în lume

New York rămâne epicentrul focarului american. Numărul morţilor deja l-a depăşit pe cel de la atentatele din 11 septembrie 2001. Spitalele sunt pline până la refuz, oamenii sunt trataţi pe holuri, medicii tresar la fiecare chemare pentru a resuscita bolnavii, pentru mulţi dintre ei ar putea fi ultima şansă la viaţă.



„Uneori ne întrebăm dacă am făcut tot ce se putea. Din punct de vedere emoţional este foarte greu să ne pregătim pentru acest nivel al bolii, al suferinţei, al ratei mortalităţii, care creşte alarmant. Cred că nimeni nu este bine pregătit pentru aşa ceva”, a declarat medicul din New-York, Cynthaia Benson.



În faţa spitalelor au fost aduse containere pentru persoanele decedate. Autorităţile iau în calcul ca o parte dintre cei decedaţi să fie îngropaţi temporar într-un parc. Situaţia se înrăutăţeşte şi în alte state, apar indicii că Washingtonul ar putea fi următorul focar de amploare din Statele Unite. Cozi kilometrice au fost filmate în Pittsburg şi în Houston la centrele care oferă pachete gratuite de mâncare. 10 milioane de oameni au rămas fără loc de muncă. În ciuda avertismentelor, mii de oameni au ieşit la vot în statul Wisconsin, unde au fost organizate alegeri primare pentru democraţi.



Din Europa, însă vin veşti mai bune. În Italia numărul deceselor şi îmbolnăvirilor e în scădere. Autorităţilie au început testarea în masă pentru identificarea celor care au dezvoltat anticorpi, dar şi a bolnavilor asimptomatici care vor fi izolaţi în hoteluri până la vindecarea totală.



Testarea rapidă este binevenită. Eşantionarea sanguină venoasă este metoda standard şi este mai complicată, este nevoie de un medic, un laborator şi timp.



Marea Britanie a înregistrat un record sumbru de decese în ultimele 24 de ore. Medicii sunt depăşiţi de numărul tot mai mare de contaminări.



„Este complicat şi de neimaginat, şi încă nu am atins vârful pandemiei. Avem pacienţi cu vârsta cuprinsă între 40 şi 70 de ani. Este foarte dificil să stai şi în acest costum, după câteva ore de muncă te doare capul îngrozitor şi ai gura uscată, nu mai rezişti”, a declarat medicul Jim Down.



Premierul britanic Boris Johnson rămâne la terapie intensivă, dar starea lui este stabilă. Franţa rămâne statul european cu cel mai mare număr de decese şi de cazuri noi de la o zi la altă. Într-o nouă încercare de a reduce contactele dintre oameni, autorităţile din Paris au interzis şi joggingul.



„Încă nu am atins vârful pandemiei, avem foarte mulţi pacienţi în spital şi numărul lor creşte în fiecare zi. Trebuie să păstrăm distanţa socială. numărul total de decese cauzate de COVID-19 a crescut cu 16%, faţă de 10% luni şi 7% faţă de ziua de duminică”, a declarat directorul general al Sănătăţii din Franţa, Jerome Salomon.



Şi Spania a înregistrat un bilanţ macabru, medicii sunt epuizaţi, dar nu cedează. La Barcelona un hotel de lux va caza bolnavii cu forme uşoare şi pe cei care sunt la recuperare, pentru a elibera spitalele arhipline.



„Am fost internat două săptămâni în spital, iar acum am fost transferat la hotel, e mai bine aici deşi as prefera sa fiu acasă cu familia”, „Hotelul este mai frumos decât spitalul, noi cei care am ajuns aici nu înseamnă că suntem mai favorizaţi decât alţii, noi suntem practic vindecaţi”, au declarat oamenii.



Germania trece la reguli mai dure: folosirea obligatorie a măştii, impunerea unei limite de participanţi la reuniuni şi păstrarea distanţei sociale. În această ţară are loc testarea în masă a oamenilor, doar într-o singură săptămînă au fost testaţi peste 330 de mii de oameni. Rusia, care are peste 7 mii de oameni contaminaţi, anunţă că la sfârşitul lunii iunie va începe să testeze pe oameni un vaccin împotriva noului coronavirus. În acest moment, în lume se lucrează la peste 20 de vaccinuri.



Totodată, în ţările vecine situaţia epidemiologica este la fel de gravă. În România numărul îmbolnăvirilor trece de 4400, iar cel al deceselor de 200.Cele mai multe îmbolnăviri sunt în Suceava şi Bucureşti. Capitala şi 9 judeţe au raportat 70% din toate cazurile la nivel naţional. Între timp 5 nou născuţi din cadrul Maternităţii Odobescu Timişoara au rezultate negative, la câteva zile după ce 10 dintre ei au fost confirmaţi pozitiv. Parchetul a deschis un dosar penal. În Ucraina sunt peste 1600 de cazuri de contaminare cu Covid-19 şi 52 de decese. Autorităţile din oraşul ucrainean Dnipro au săpat peste 600 de morminte, pentru a se pregăti de posibilitatea unui număr mare de victime din cauza pandemiei, deşi în regiunea Dnipropetrovsk din care face parte nu a fost înregistrat niciun deces.