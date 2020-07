Sursa imaginii: Postat de: trm.md

COVID-19: SUA îşi doboară propriul record la numărul de îmbolnăviri

Statele Unite ale Americii (SUA) îşi doboară propriul record la numărul de îmbolnăviri cu noul Coronavirus. Peste 67 de mii de americani au fost testaţi pozitiv, iar cel puţin 900 au murit în ultimele 24 de ore. Situaţia se agravează şi în America de Sud, Caracas şi statul vecin Miranda, care au fost plasate în izolare strictă. În Europa, în multe staţiuni turiste purtarea măştii devine obligatorie inclusiv în ​​spaţii deschise, informează Moldova 1.

Cine ajunge în regiunea spaniolă Andaluzia trebuie să poarte mască pe faţă atât la plajă, cât şi la piscină. Oamenii însă îşi vor putea da masca jos la intrarea în apă şi în timp ce stau sub umbrelă, doar dacă se poate menţine distanţarea fizică.



Amenda pentru cine nu respectă legea este de 100 de euro. Autorităţile spaniole au fost nevoite să recurgă la această măsură din cauza cazurilor în creştere de infectare cu noul Coronavirus.



Pe insula Mallorca însă au fost închise pentru următoarele două luni mai multe străzi din cauza turiştilor petrecăreţi care nu respectă măsurile de prevenire a COVID-19. Italia a prelungit regimul de restricţii dictate de pandemia de COVID-19 până la 31 iulie.



„Suntem în afara furtunii, dar încă nu suntem într-un port sigur. Astfel, din 31 iulie rămîne în vigoare obligativitatea purtării măştilor de protecţie în spaţiile închise, se interzic adunările şi se impun restricţii de călătorie ”, a declarat Roberto Speranza, ministrul italian al Sănătăţii.



În Marea Britanie, circa 20 de oraşe ar urma să intre în carantină, la fel ca şi oraşul Leicester, care este închis de aproape două săptămâni.



„Când credeam că lucrurile merg spre bine, de fapt, am rămas blocaţi. E foarte greu, mai ales dacă ai şi copiii”. „Există încă foarte multe zone din oraş unde oamenii nu respectă regulile, de aceea suntem în această situaţie”, au spus oamenii.



Comisia Europeană recomandă statelor UE să înceapă deja vaccinarea antigripală, pentru a evita epidemii simultane de gripă şi COVID la toamnă. Pandemia capătă proporţii istorice peste ocean, unde 3,6 milioane de oameni au contractat virusul, iar peste 140 de mii au murit.



Cel puţin 27 de state americane au renunţat la planurile de redeschidere. Cu toate acestea, specialiştii cred că la toamnă urmează ce este mai rău.

„Cred că toamna-iarna viitoare va fi una dintre cele mai dificile perioade din istoria Americii în materie de sănătate publică. De aceea, este vital ca sistemul medical să nu fie copleşit", menţionează Robert Redfield, director CDC.



Rusia a anunţat că a încheiat primele teste clinice pe om ale unui vaccin împotriva noului Coronavirus. Primul grup, alcătuit din 18 voluntari, "şi-a încheiat participarea şi a părăsit spitalul".

„Nu ne este frică pentru că ştim că deja suntem protejaţi 100% şi nu ne mai este teamă”, au spus oamenii.



Un al doilea grup de voluntari, de 20 de persoane, se află în prezent la izolare, la spital, sub control medical. Testele clinice ale acestui vaccin urmează să se încheie definitiv până la sfârşitul lui iulie.

Rusia înregistrează peste 740 de mii de contaminări cu noul Coronavirus şi 11.770 de morţi.