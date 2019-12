Curtea de Apel Bucureşti a respins extrădarea profesoarei de origine turcă

„Sunt foarte fericită, vreau să mulţumesc autorităţilor române”, a declarat profesoara, după ce instanţa s-a pronunţat.

La rândul ei, avocata acesteia a spus că Buşra Zeynep Şen era acuzată că ar fi făcut parte dintr-o grupare teroristă, la data de 28 martie 2018, când ea se afla pe teritoriul României, fiind profesoară la Liceul Internaţional de Informatică.

„A fost judecată în lipsă (în Turcia – n.r.). Nu a ştiut, nu a fost citată”, a mai explicat avocata.

Procurorul a cerut respingerea solicitării de extrădare.

„Din studierea mandatului apreciez ca extrădarea este ceruta din motive politice şi sociale ceea ce încalcă drepturile omului. Parchetul solicita respingerea cererii de extrădare”, a menţionat procurorul

Profesoara Buşra Zeynep Şen a fost prezentată instanţei.

„Nu doresc să fiu predata autorităţilor din Turcia. Exista doua motive: apreciez că judecata din Turcia nu este legala. Totodată, în cazul in care voi fi predata voi fi pur si simplu închisă fără a fi adusă în faţa unui judecător. Mi-e teama că nu voi fi tratată bine, fiind posibil chiar să fiu supusă unor acte de tortură. Nu îmi vor fi respectate drepturile fundamentale. Consider că acuzaţiile care mi se aduc de autoritatile din Turcia au caracter politic. De asemenea, am făcut o cerere de azil adresată autorităţilor române. Arăt că nu sunt membră a organizaţiei despre care se vorbeşte în cererea trimisă de autorităţile din Turcia”, a spus profesoara în faţa judecătorului.

În vârstă de 24 de ani, Buşra Zeynep Şen este de doi ani profesoară de limba engleză la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi este căsătorită cu un cetăţean român.