Donald Trump devine al treilea preşedinte american din istorie pus sub acuzare

Camera Reprezentanţilor a dat miercuri (joi dimineaţă, ora Moldovei) un vot istoric. După mai bine de zece ore de dezbateri, majoritatea aleşilor americani au decis adoptarea celor două articole prin care preşedintele Donald Trump este pus sub acuzare, prin care este deschisă calea către destituirea lui, ce urmează a fi confirmată în urma votului care va fi dat în luna ianuarie de Congres, dominat însă de republicani, transmite Digi24.

Camera Reprezentanţilor, dominată de democraţi, s-a pronunţat în favoarea „impeachment-ului” lui Donad Trump, pentru „abuz de putere”, cu 230 de voturi „pentru„ şi 197 „împotrivă”.



Este sarcina Senatului acum să îl judece pe Trump. Însă republicanii, care controlează camera superioară a Congresului, au intenţia fermă de a-l achita pe preşedintele lor.



„Preşedintele este încrezător că Senatul va restabili ordinea”, a reacţionat imediat Casa Albă.



„El este pregătit pentru următoarele etape şi este încrezător în faptul că va fi total disculpat”, a adăugat Casa Albă.



Votul de miercuri seară din Camera Reprezentanţilor, care are loc cu mai puţin de un an până la scrutinul prezidenţial, este un moment istoric.



Doar alţi doi preşedinţi - Andrew Johnson în 1968 şi Bill Clinton în 1998 - au mai fost puşi sub acuzare. Republicanul Richard Nixon, aflat în centrul scandalului Watergate, a preferat să demisioneze în 1974 înainte de a fi supus unei astfel de proceduri.



Decizia a venit într-un moment în care Trump era la tribuna unui miting de campanie la Battle Creek, în Michigan, la circa 1.000 de km de Washington.



Acuzând „stânga radicală” că este roasă de „invidie şi de ură”, el i-a acuzat pe democraţi că încearcă „să anuleze votul a zeci de milioane de americani” prin tentativa de a-l îndepărta de la Casa Albă. El a spus că adversarii săi politici tocmai au comis un „suicid politic”.



Mai târziu în cursul nopţii, Trump a postat pe Twitter o fotografie cu el în alb şi negru, în care arată cu degetul înainte, însoţită de textul: „În realitate, ei nu mă vânează pe mine. Vă vânează pe voi. Eu nu fac decât să le stau în cale”, a spus preşedintele american.