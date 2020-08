Sursa imaginii: Rador.ro Postat de: Daniela Socolovschi

Share Tweet Share

Două explozii uriaşe au zguduit oraşul Beirut. Cel puţin 400 de răniţi au ajuns la un spital local

Explozie devastatoare, de origine necunoscută, în portul Beirut. În urma deflagraţiei, zeci de victime au fost îngropate sub moloz, a informat Crucea Roşie a Libanului marţi, conform DPA, citat de ştirile ProTV.ro .

Explozia puternică s-a auzit în tot oraşul, provocând panică în capitala libaneză. Ferestre ale unor clădiri din oraş şi de la periferie au fost sparte de suflul exploziei, iar un fum negru s-a ridicat deasupra portului.



Explozia a provocat daune materiale importante.



Potrivit unor surse militare citate de presa libaneză, deflagraţia este rezultatul unui accident, nu al unui atac.



"Potrivit informaţiilor preliminare, explozia din port nu este un atac terorist", anunţă grupul media Al-Mayadeen, afiliat organizaţiei şiite Hezbollah.



Conform ultimelor informaţii, mai mulţi oameni sunt blocaţi sub dărâmături, iar ministrul Sănătăţii libanez a vorbit de un număr mare de răniţi şi de daune foarte mari.



Explozia uriaşă din Beirut a ucis cel puţin 10 persoane, au declarat pentru Reuters surse din securitatea locală şi medicală. Exploziile au spulberat clădirile şi au transformat străzile oraşului în ruine.



O femeie care locuieşte la câţiva kilometri depărtare de locul exploziei a declarat că geamurile i-au fost sparte. "Am crezut că este vorba despre un cutremur", a afirmat Rania Masri pentru CNN. "Apartamentul s-a mişcat pe orizontală şi dintr-odată am simţit o explozie şi toate uşile şi ferestrele au fost sparte.



Explozia s-a produs într-un moment sensibil, odată cu prăbuşirea economică a ţării.



Tensiunile sunt, de asemenea, mari înaintea verdictului dintr-un proces privind uciderea fostului premier Rafik Hariri în 2005. Un tribunal al ONU urma să emită verdictul său în procesul cu patru suspecţi în uciderea cu maşina-bombă a lui Hariri, vineri.