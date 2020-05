Elicopter fără echipaj uman, construit în China

China a construit un elicopter fără echipaj uman. Aeronava de mici dimensiuni are un designer special şi este destinată misiunilor de evaluare a dezastrelor şi stingere a incendiilor, dar şi operaţiunilor antiteroriste, relatează Moldova 1.

Noul elicopter are în mare parte caracteristicele unei drone şi poate atinge o altitudine de cinci mii de metri. Nu are nevoie de pistă pentru aterizare sau decolare. Aparatul poate ajunge la o viteză de 170 de km pe oră şi are o autonomie de cinci ore.

„În timpul zborului la o altitudine mare, puterea motorului va fi redusă, aşa că am folosit cel mai avansat motor din ţara noastră pentru a permite elicopterului să aibă o greutate maximă de 500 de kilograme”, a declarat Fang Yonghong, technician-şef.

Elicopterul este dotat cu tehnologii de ultimă oră care îl fac rezistent la intemperii, inclusiv la furtunile de vânt şi nisip. Aparatul fără echipaj este controlat inclusiv prin intermediul unei tastaturi.