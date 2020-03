Sursa imaginii: Postat de: trm.md

Share Tweet Share

Europa a devenit după China focarul principal al pandemiei de coronavirus

La acest moment Europa a devenit după China focarul principal al pandemiei de coronavirus pe plan mondial, locul însă iar putea fi luat de SUA, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii unde creşte alarmant numărul îmbolnăvirilor. După două zile în care bilanţul a fost descrescător, Italia anunţă o nouă creştere a deceselor. 743 de persoane au murit în 24 de ore în Peninsulă. În aceeaşi zi, Spania a anunţat 514 decese şi a cerut ajutor umanitar din partea NATO. În România 13 persoane au fost răpuse de COVID-19 şi aproape 800 sunt infectate. China însă de astăzi ridică carantina din provincia Hubei, locul de unde a pornit pandemia de coronavirus, relatează Moldova 1.

După mai bine de două luni de izolare locuitorii provinciei Hubei pot reveni la serviciu şi să se deplaseze fără mari resticţii, iar transportul public este repornit în mod treptat.



„Vreau să mă întorc la muncă , am petrecut prea mult timp în izolare. Trebuie să ajung la companie şi să mă ocup de afacere”;



„Noi am spijinit guvernul în lupta împotriva epidemiei şi am reuşit. Ştiu foarte mulţi oameni care vor să iasă afară şi să se întoarcă la locul de muncă”, spun locuitorii.



Locutorii Wuhanului, oraşul din centrul epidemiei, vor rămîne în izolare pînă pe opt aprilie. China mai înregistrează noi cazuri de covid-19, însă majoritatea sunt importate din străinătate.



În Italia însă temutul virus pare de neoprit. După două zile în care exista o uşoară ameliorare a situaţiei, această ţară a fost lovită din nou, de un bilanţ devastator, în acest context guvernul a introdus amenzi usturătoare pentru nerespectarea izolării la domiciliu.



„Potrivit unui nou decret, cei care încalcă izolarea vor fi pasibili de amenzi cuprinse între 400 şi 3.000 de euro.De asemenea, autorităţilor regionale pot să adopte restricţii şi mai aspre”, a declarant Giuseppe Conte, premierul Italiei.



Pentru a evita sancţiunile, italienii au găsit însă o soluţie - închiriază cîini pentru a ieşi din case. Deţinătorii de animale pot să iasă pe străzi dar nu departe de locuinţă.



Spania, a doua ţară cea mai afectată din Europa, a solicitat ajutor din partea NATO în contextul în care pandemia se extinde mai rapid decât în Italia şi China.



Totodată autorităţile spaniole au anunţat că de la declararea stării de urgenţă au reţinut aproape 1000 de persoane pentru nerespectarea măsurilor impuse de guvern.



În Statele Unite a fost raportat primul deces al unui minor din cauza coronavirusului. În total sunt peste 800 de morţi şi mai bine de 54.000 de cazuri de infectare. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat că este posibil ca SUA să devină noul epicentru global, depăşind Europa, iar peste 50% din populaţia SUA va fi obligată să stea în izolare.



Donald Trump însă a bulversat pe toată lumea sugerând că ar putea fi ridicate curând restricţiile care paralizează economia.



„Ţara noastră nu e menită să stea închisă, paralizată. La sfârşitul celor 15 zile de carantină vom decide în ce direcţie o luăm. America va fi din nou şi în curând deschisă afacerilor", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.



India a intrat în carantină totală pentru trei săptămîni. Un „summit de urgenţă” al G20, consacrat luptei împotriva pandemiei de coronavirus, se va ţine joi prin videoconferinţă. Celor mai mari 20 de economii mondiale li se vor alătura şi alte ţări afectate de Covid-19.