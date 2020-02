Fostul ministru de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a rămas fără imunitate

Acesta a ţinut imigranţii blocaţi pe mare timp de şase zile, în aşteptarea deciziei altor ţări europene de a-i primi. Liderul partidului de extremă - dreapta, Liga, riscă până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Salvini respinge toate acuzatiile.



„Ca ministru, ca bărbat, ca italian, am ţinut să apăr frontierele ţării de traficanţi şi să mă ocup de securitatea Italiei. Când voi apărea la proces o să susţin că am făcut ceva de care sunt mândru şi nu am comis o crimă", a menţionat Matteo Salvini, liderul Partidului Liga.