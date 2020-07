Sursa imaginii: agerpres Postat de: Daniela Socolovschi

India: Cel puţin 50 de morţi şi milioane de persoane afectate de inundaţii

Cel puţin 50 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste două milioane sunt afectate de puternicele inundaţii musonice care au lovit statul Assam din nord-estul Indiei, au informat oficiali locali, potrivit BBC, citat de Agerpres.

Ploile abundente au inundat mii de sate, iar autorităţile au înfiinţat sute de tabere de ajutor pentru a adăposti persoanele strămutate.



Chiar dacă regiunea are de obicei de suferit de pe urma musonului, în acest an, intemperiile provocate de acesta vin în contextul în care India luptă cu înteţirea cazurilor de infectare cu noul Coronavirus.



Un filmuleţ înfăţişând un politician local intrând într-o zonă afectată de inundaţii pentru a salva sinistraţi a surprins cât de gravă este de fapt situaţia persoanelor care au avut de suferit de pe urma intemperiilor. Mrinal Saikal a fost surprins de camere ajutând doi copii şi o femeie să părăsească o casă inundată cu o plută. "Inundaţiile fac ravagii în circumscripţia mea", a scris el pe Twitter.



Marţi, oficialii locali au declarat că părţi ale Parcului Naţional Kaziranga, înscris în Patrimoniului Mondial UNESCO, sunt sub apă, iar cel puţin 51 de animale sălbatice au pierit. Responsabilii parcului au salvat 102 animale, precizând însă că unii tigri şi rinoceri s-au refugiat în satele din apropiere pentru a evita inundaţiile. Parcul găzduieşte două treimi din populaţia mondială de rinoceri cu un singur corn.



Oficialii au mobilizat în ultimele zile circa 100 de bărci în întregul stat pentru a veni în ajutorul sinistraţilor şi au înfiinţat 480 de tabere pentru aceştia în 20 de districte, oferind adăpost temporar pentru peste 60.000 de oameni.



Musonul face ravagii anual în statul Assam, provocând importante inundaţii şi alunecări de teren, care forţează locuitorii să îşi părăsească casele, lăsându-şi adesea în urmă toate bunurile.