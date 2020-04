Lucrările de renovare ale catedralei Notre-Dame, amânate

În urmă cu un an, în seara zilei de 15 aprilie , un puternic incendiu mistuia acoperişului catedralei Notre-Dame, sub ochii parizienilor şi al turiştilor, aerul în zonă a fost rău poluat. în aceeaşi seară, 1.300 de opere - statui, tablouri, obiecte de cult, etc. - au fost scoase din catedrală şi puse la adăpost. A fost nevoie de intervenţia a 400 de pompieri şi 15 ore pentru a stinge complet incendiul.

S-au donat milioane de euro, bani din care s-au făcut unele lucrări. Potrivit anchetatorilor un muc de ţigară nestins sau un scurt-circuit pe şantierul care exista deja în jurul fleşei ar fi provocat incendiul.

Catedrala ar urma să fie redeschisă în 2024. Totuşi în interior la sărbătorile importante se ţin mini-slujbe cu un număr redus de oameni.