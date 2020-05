Marea Britanie a devenit a doua ţară, după Statele Unite, grav afectată de pandemie

Cele mai afectate ţări din Europa în acest moment sunt Marea Britanie şi Rusia. Regatul are cel mai mare număr de morţi, iar Rusia are cea mai mare creştere a bilanţului cazurilor noi de la o zi la alta - peste 10.000 în 24 de ore. Situaţie este dramatică în azilurile de bătrâni din Anglia, unde în 3 săptămîni au murit peste 6.000 de oameni.

În Regat creşte alarmant şi numărul persoanelor fără adăpost. Rămaşi fără un loc de muncă mulţi oameni în special emigranţi au ajuns să locuiască în stradă în corturi.

„Locul meu de muncă s-a închis, iar eu nu mai am unde să muncesc”, „Lucram la un restaurant şi mi-am pierdut jobul şi nu am mai avut cu ce să îmi plătesc chiria, nu am mîncare, nu am nimic”, au declarant oamenii.

„Acesta este cel mai nepotrivit moment pentru a rămîne fără un adăpost, pentru că nu există nimic în jur. Centrele sunt închise şi nu pot beneficia de anumite facilităţi”, a declarat fondatorul organizaţiei de caritate, Mikkel Juel Iversen.

Aflată în celălalt colţ al Europei, Rusia se confruntă cu o progresie a pandemiei, mult mai rapidă decât în oricare altă ţară, rata mortalităţii rămîne însă scăzută. Cu toate acestea, Rusia se pregăteşte să ridice progresiv, începând din 12 mai, măsurile ce vizează izolarea populaţiei la domiciliu.La Moscova care este şi epicentrul focarului tot mai multe instituţii medicale devin centre pentru tratarea persoanelor cu Covid-19.

„Medicii ramîn aici 24 din 24 de ore, ei sunt cazaţi într-o pensiune. La noi vor fi trataţi peste 250 de oameni”, a spus directorul Centrului pentru Endocrinologie, Natalia Mokrysheva.

Exită totuşi multe spitale care acuză lipsa echipamentelor de protecţie. În restul Europei tot mai multe ţări au relaxat măsurile de autoizolare şi sunt gata să primească turişti. Landul Bavaria, din sudul-estul Germaniei, se va redeschide parţial pentru turism la sfârşitul acestei luni, însă cu unele restricţii. Grecia şi Bulgaria, destinaţii turistice pentru foarte mulţi moldoveni, intenţionează să redeschidă locaţiile de vacanţă începând cu 1 iulie. Pentru a evita contaminările în masă autorităţile elene au început înca de pe cum să-I testeze pe toţi cei care ajung pe aeroport.

Iar Zidul Plîngerii din Ierusalim a fost redeschis pentru credincioşi. Franţa se pregăteste pentru ridicarea primelor restricţii - pe 11 mai. Printre altele, şcolile îşi vor deschide porţile, dar în anumite condiţii. Preşedintele Emmanuel Macron a vizitat o şcoală pentru a încerca să îndepărteze îngrijorările. În timp ce rând pe rând tot mai multe ţări ridică resticţiile, directorul institutului german de boli infecţioase este convins că va veni un al doilea val epidemic şi probabil chiar şi un al treilea val.

„Un al doilea val va veni cu mare certitudine, majoritatea experţilor împărtăşesc această opinie şi mulţi se aşteaptă de asemenea la un al treilea val epidemic. Pentru o imunitate colectiva ar fi nevoie ca un procent cuprins între 60% şi 70% din populaţie să fie infectată”, a declarant directorul institutului „Robert Koch”, Lothar Wieler.

Statele Unite ale Americii au înregistrat peste 2.300 de noi decese în ultimele 24 de ore, bilanţ în creştere în comparaţie cu zilele anterioare şi asta în contextul în care tot mai multe state au ridicat măsurile. Donald Trump a recunoscut că repornirea economiei ar putea duce la pierderea de vieţi omeneşti.

„Vor fi mai multe decese, dar virusul va trece, cu sau fără un vaccin. Oamenii îşi pierd locurile de muncă. Aşa că trebuie să redeschidem şi asta facem”, a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Un grup de cercetători susţin că noua tulpină a Sars-cov-2 depistata în Europa şi SUA este mult mai infecţioasă decat tulpinile din China, dar nu se ştie exact de ce.