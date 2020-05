OMS avertizează că noul Coronavirus ar putea să nu dispară niciodată

OMS crede că virusul nu va putea fi controlat în totalitate chiar şi atunci când se va găsi un vaccin şi ar putea deveni endemic precum HIV.



„Noul SARS-CoV-2 poate deveni un alt virus endemic în comunităţile noastre şi este posibil să nu fie eradicat niciodată”, a declarat expertul în probleme de urgenţă al OMS, Mike Ryan.



Germania, Austria şi Elveţia au încheiat un acord pentru deschiderea graniţelor în scop turistic. O parte din restricţii vor fi anulate chiar de mâine. Comisia Europeană recomandă ţărilor membre să deschidă gradual destinaţiile turistice în funcţie de situaţia epidemiologică. Să fie create aplicaţii care să avertizeze oamenii asupra potenţialului infectării cu Coronavirus. Iar în cazul vacanţelor anulate, de exemplu, oficialii să se dea vouchere atractive, în locul banilor.



„Statele ar trebui să ridice restricţiile de călătorie şi controalele gradual. La modul ideal, acest lucru ar trebui să se întâmple în toată Uniunea, dar acolo unde acest lucru nu este posibil, ar trebui să se reia călătoriile la început între regiuni”, a declarat comisarul European, Ylva Johansson.



Pentru a sprijini afacerile locale, primăria din Viena le va oferi locuitorilor Voucherele în valoare de 50 de euro cu care să achite consumaţia în cafenele şi restaurante.



„Ne putem permite acest lucru pentru că am avut o creştere economic record şi nu avem rezerve financiare prevăzute pentru anii mai dificili”, a spus primarul Vienei, Michael Ludwig.



Şi guvernul italian a anunţat un plan de relansare economic în valoare de 55 de miliarde de euro. Totodată vor fi eliminate o serie de taxe.



„Introducem măsuri de relansare şi de susţinere pentru firme, există 15-16 miliarde de euro care vor fi distribuite sub diferite forme”, a declarat prim-ministrul Italiei, Giusepe Conte.



Un studiu realizat în Spania arată că aproape 5% din populaţie ar fi infectată cu coronavirus. Multe persoane sunt contaminate fără a manifesta simptome. Potrivit cercetăriii, Madridul este cel mai afectat de pandemie. Peste ocean cel puţin 3 copii au murit din cauza unui sindrom inflamator rar, asociat bolii COVID-19, doar la New York sunt spitalizaţi peste 100 de copii.



„Profesioniştii noştri din domeniul sanitar învaţă despre acest sindrom cât de repede pot şi există încă întrebări fără răspuns. Nu cunoaştem ce îi face pe copii în mod special sensibili, de ce pe unii copii şi nu pe alţii”, a precizat primarul oraşului New York, Bill de Blasio.



Majoritatea copiilor au fost diagnosticaţi şi cu coronavirus. Acest lucru pare să nu-l îngrijoreze pe preşedintele American Donald Trump, care vrea ca odată cu redeschidrea economiei să redeschidă şi şcolile. Rusia a înregistrat aproape 10.000 de noi cazuri de infecţie cu coronavirus şi a anunţat sistarea utilizării de ventilatoare medicale de tip Aventa-M de fabricaţie rusească, după ce mai multe persoane au decedat în incendii declanşate de două de astfel de dispozitive.