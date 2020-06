Sursa imaginii: Postat de: Daniela Socolovschi

Share Tweet Share

Persoanele de până în 20 de ani sunt cu 50% mai puţin susceptibile să se îmbolnăvească de COVID-19

Persoanele de până în 20 de ani se confruntă cu un risc cu aproape 50% mai mic decât cele peste 20 de ani de a se îmbolnăvi de COVID-19, conform concluziilor unui nou studiu publicat marţi, iar simptomele clinice ale acestei boli se manifestă doar la aproximativ 1/5 din totalul de infecţii în cazul copiilor şi adolescenţilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Studiul, bazat pe o simulare computerizată ce a folosit date demografice obţinute din 32 de locaţii din China, Italia, Japonia, Singapore, Canada şi Coreea de Sud, a mai descoperit că prin contrast, simptomele COVID-19 se manifestă în proporţie de 69% în cazul persoanelor infectate cu vârsta de peste 70 de ani.



Concluziile acestui studiu sugerează că măsurile de închidere a şcolilor - introduse în multe ţări în cadrul restricţiilor pentru stoparea răspândirii noului coronavirus - au cel mai probabil un impact limitat asupra transmiterii bolii.



Publicat în ultimul număr al jurnalului Nature Medicine, studiul compară efectele închiderii şcolilor în cazul unor focare simulate de gripă - boală despre care se ştie că se răspândeşte rapid în rândul copiilor şi adolescenţilor - şi de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus.



„Pentru COVID-19 s-a constat un efect mult mai mic în urma închiderii şcolilor”, a declarat Rosalind Eggo, expert în modelarea bolilor infecţioase de la The London School of Hygiene and Tropical Medicine, coordonatoare a noului studiu.



Ea a adăugat însă că aceste concluzii sunt bazate pe focare epidemiologice simulate şi că este nevoie să fie reconfirmate şi prin alte studii.



Folosind date demografice din cele şase state, precum şi de la şase studii cu privire la rata estimată a infecţiilor cu COVID-19 şi severitatea acestor infecţii în funcţie de diferite grupuri de vârstă, modelul a indicat că persoanele cu vârsta mai mică de 20 de ani sunt cu aproximativ 50% mai puţin susceptibile să se îmbolnăvească de COVID-19 prin comparaţie cu persoanele peste 20 de ani, iar dintre copiii şi adolescenţii cu vârsta între 10 şi 19 ani infectaţi, doar 21% ajung să dezvolte simptome clinice.



Cercetătorii au simulat, de asemenea, epidemii cu COVID-19 în 146 de capitale din diferite locuri ale lumii şi au ajuns la concluzia că numărul total de cazuri clinice variază în funcţie de vârsta medie a populaţiei din respectivele oraşe.



"Structura de vârstă a populaţiei poate avea un impact semnificativ. Ţările cu populaţia mai tânără se pot confrunta cu mai puţine cazuri de COVID-19", a subliniat şi Nicholas Davies, celălalt coordonator al studiului publicat de Nature Medicine.