Peste 13 mii de persoane au decedat la nivel mondial din cauza coronavirusului

„Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale, în care-şi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice. Circulaţia persoanelor, în afara locuinţei şi gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane”, a declarat Ministrul Afacerilor Interne al României,

În România sunt peste 365 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar astăzi a fost înregistrat primul deces din cauza COVID-19. Între timp, ieri s-a împlinit exact o lună de la depistarea primului caz de coronavirus în Italia, iar numărul total al victimelor din această ţară a ajuns la 4.825, odată cu anunţarea celor aproape 800 de decese din ultimele 24 de ore. Numai în regiunea Lombardia, s-au înregistrat 546 de decese. Astfel, premierul italian Giuseppe Conte a anunţat încetarea oricărei activităţi de producţie care nu va fi indispensabilă pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esenţiale a populaţiei.

„Jertfa noastră de a rămâne acasă este minimă, în comparaţie cu sacrificiul pe care îl fac alţi concetăţeni în spitale sau în locurile cruciale pentru viaţa celor care suferă în aceste momente. Am purtat discuţii cu toate sindicatele, cu toate asociaţiile de profil şi am întocmit o listă detaliată cu toate activităţile productive de care are nevoie societatea”, a precizat premierul Italiei, Giuseppe Conte.

În acelaşi timp, China a înregistrat în total peste 81.000 de persoane contaminate, dintre care mai sunt bolnave numai 6.013. Iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat încă un avertisment dur. Potrivit specialiştilor, coronavirusul nu afectează doar bătrânii, ci şi pe cei tineri, iar asta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei care cred că vârsta îi va proteja de coronavirus.