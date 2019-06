Ploile torenţiale şi vânturile puternice lovesc mai multe ţări din Europa

În România pompierii au salvat o femeie cu doi copii adăpostiţi în podul casei, dar şi o bunică cu nepotul ei din calea inundaţiilor care au făcut prăpăd în opt judeţe. Cel mai afectat a fost judeţul Bistriţa-Năsăud şi Mureş unde a fost cod roşu de precipitaţii şi inundaţii.

Situaţia este critică şi în Bulgaria, unde hectare de porumb, de floarea soarelui şi răsade de legume au fost distruse.

„Culturile au fost grav afectate, cel mai probabil producţia va scădea cu 50 la sută”, a declarat un agricultor.

În nordul Italiei aluviunile adunate de pe versanţi au îngropat inclusiv autoturisme, iar inundaţiile au dus la evacuarea a mii de persoane. Mai multe staţiuni turistice au fost inundate.

„-Am primit un telefon prin care am fost anunţat că staţiunea mi-a fost inundată, credeam că nu este grav, dar când am ajuns la faţa locului nu-mi venea să cred ce văd ochilor”, „-Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea, ploile au fost foarte mari, daunele sunt uriaşe”, au declarat oamenii.

S-a solicitat decretarea stării de urgenţă în provinciile Lombardia, Como, Brescia şi Sondrio. În mai multe zone circulaţia trenurilor a fost blocată. Autorităţile au interzis traficul pe anumite poduri şi drumuri care au fost grav afectate de puhoaie. O atenţie sporită este acordată barajului de la Pagnona, din provincia Lecco, unde a fost depăşită cota de atenţie şi există pericolul ca barajul să cedeze sub forţa apelor.