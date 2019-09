Preşedintele ales al Comisiei Europene şi-a prezentat noua echipă, formată din 8 vicepreşedinţi

Comisia este structurată în jurul obiectivelor pe baza cărora preşedintele ales von der Leyen a fost votat de Parlamentul European.

„Această echipă va defini calea europeană: vom acţiona cu hotărâre împotriva schimbărilor climatice, ne vom consolida parteneriatul cu Statele Unite, ne vom defini relaţiile cu o Chină mai autonomă şi vom fi un vecin fiabil, de exemplu pentru Africa. Această echipă va trebui să apere valorile şi standardele noastre de nivel mondial. Vreau o Comisie condusă cu hotărâre, care se axează în mod clar pe aspectele care ne preocupă şi care oferă răspunsuri. Vreau să fie o Comisie bine echilibrată, agilă şi modernă. Această echipă va trebui acum să câştige încrederea Parlamentului. Comisia mea va fi o comisie geopolitică dedicată politicilor durabile şi doresc ca Uniunea Europeană să fie gardianul multilateralismului, pentru că ştim că suntem mai puternici realizând împreună ceea ce nu putem face singuri.” - a declarat von der Leyen, potrivit unui comunicat.

Noul colegiu va avea 8 vicepreşedinţi, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Josep Borrell). Vicepreşedinţii sunt responsabili pentru priorităţile majore cuprinse în orientările politice.

Rolul acestora este de a orienta activitatea noastră în ceea ce priveşte ambiţiile emblematice, cum sunt Pactul ecologic european, o Europă pregătită pentru era digitală, o economie în serviciul cetăţenilor, protejarea modului nostru de viaţă european, o Europă mai puternică pe plan internaţional şi un nou elan pentru democraţia europeană.

Comisarii se află în centrul structurii noului colegiu. Ei vor gestiona expertiza furnizată de direcţiile generale.

Trei vicepreşedinţi executivi vor avea o funcţie dublă. Fiecare dintre ei va fi atât vicepreşedinte responsabil pentru una dintre cele trei teme principale de pe agenda preşedintelui ales, cât şi comisar.

Vicepreşedintele executiv Frans Timmermans (Ţările de Jos) va coordona activitatea cu privire la Pactul ecologic european. El va gestiona, totodată, politicile climatice, fiind sprijinit de Direcţia Generală Politici Climatice.

Preşedintele ales Ursula von der Leyen: „Doresc ca Pactul ecologic european să devină un semn distinctiv al Europei. În centrul acestuia se află angajamentul nostru de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic. Acest lucru reprezintă, totodată, un imperativ economic pe termen lung: cei care acţionează primii şi cel mai rapid vor fi cei care profită de oportunităţile create de tranziţia ecologică. Vreau ca Europa să fie avangarda. Vreau ca Europa să fie exportatorul de cunoştinţe, de tehnologii şi de cele mai bune practici.”

Vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager (Danemarca) va coordona întreaga noastră agendă privind o Europă pregătită pentru era digitală şi va fi comisar pentru concurenţă, sprijinită de Direcţia Generală Concurenţă.

Preşedintele ales Ursula von der Leyen: „Digitalizarea are un impact uriaş asupra modului în care trăim, muncim şi comunicăm. În anumite domenii, Europa trebuie să recupereze un decalaj – cum ar fi în domeniul „business to consumers” – în vreme ce în alte domenii – cum ar fi „business to business” – suntem avangarda. Trebuie să pregătim piaţa noastră unică pentru era digitală, trebuie să valorificăm la maximum inteligenţa artificială şi tehnologia de lucru cu volumele mari de date, trebuie să îmbunătăţim securitatea cibernetică şi trebuie să depunem eforturi susţinute în favoarea suveranităţii noastre tehnologice.”

Vicepreşedintele executiv Valdis Dombrovskis (Letonia) va coordona activitatea privind o economie în serviciul cetăţenilor şi va fi comisarul pentru servicii financiare, sprijinit de Direcţia Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare şi Uniunea Pieţelor de Capital.

Preşedintele ales Ursula von der Leyen: „Avem o economie socială de piaţă unică. Aceasta este sursa prosperităţii şi echităţii noastre sociale. Acest lucru este cu atât mai important cu cât ne confruntăm cu o dublă tranziţie: climatică şi digitală. Valdis Dombrovskis va avea rolul de a reuni aspectele sociale şi piaţa în economia noastră.”

Ceilalţi 5 vicepreşedinţi sunt:

Josep Borrell (Spania, actualmente ministrul spaniol al afacerilor externe): ÎR/VP desemnat, O Europă mai puternică pe plan internaţional;

Věra Jourová (Republica Cehă, comisar în Comisia Juncker): Valori şi transparenţă;

Margaritis Schinas (Grecia, fost deputat în Parlamentul European, funcţionar cu o lungă experienţă în Comisia Europeană): Protejarea modului nostru de viaţă european;

Maroš Šefčovič (Slovacia, vicepreşedinte al Comisiei Juncker): Relaţii interinstituţionale şi prospectivă;

Dubravka Šuica (Croaţia, deputat în Parlamentul European): Democraţie şi demografie.

De asemenea, Dubravka Šuica va coordona, din partea Comisiei, activitatea Conferinţei privind viitorul Europei.

Preşedintele ales von der Leyen doreşte să prezideze un colegiu angajat, care înţelege Europa şi ascultă dorinţele europenilor.

Din acest motiv, toţi membrii colegiului vor vizita fiecare stat membru în prima jumătate a mandatului lor. Ei vor trebui să cunoască nu numai capitalele, ci şi să viziteze regiunile în care trăieşte şi munceşte populaţia Europei.

Reuniunile colegiului vor fi „fără hârtie” şi digitale. Pentru a reduce birocraţia, Comisia va aplica principiul numărului constant („one-in, one­out”) atunci când creează noi acte cu putere de lege şi norme administrative.

Von der Leyen şi-a dat luni acordul în ce priveşte lista comisarilor desemnaţi de statele membre, ce i-a fost pusă la dispoziţie de Consiliul Uniunii Europene, listă pe care din partea României figurează Rovana Plumb.

Noua Comisie Europeană va fi foarte aproape de paritatea de gen, pe listă difuzată luni figurând 13 femei şi 14 bărbaţi.

Acceptul formulat de viitoarea şefă a executivului comunitar survine după o serie de interviuri oficiale pe care aceasta le-a susţinut în ultimele săptămâni cu fiecare dintre persoanele propuse de statele membre drept candidaţi la postul de comisar european.

Lista propusă a comisarilor desemnaţi se prezintă astfel: Johannes Hahn (Austria), Didier Reynders (Belgia), Mariya Gabriel (Bulgaria), Dubravka Suica (Croaţia), Stella Kyriakides (Republica Cipru), Vera Jourova (Cehia), Margrethe Vestager (Danemarca), Kadri Simson (Estonia), Jutta Urplainen (Finlanda), Sylvie Goulard (Franţa), Margaritis Schinas (Grecia), Phil Hogan (Irlanda), Paolo Gentiloni (Italia), Valdis Dombrovskis (Letonia), Virginijus Sinkievicius (Lituania), Nicolas Schmit (Luxemburg), Helena Dalli (Malta), Frans Timmermans (Olanda), Janusz Wojciechowski (Polonia), Elisa Ferreira (Portugalia), Rovana Plumb (România), Maros Sefcovic (Slovacia), Janez Lenarcic (Slovenia), Ylva Johansson (Suedia), Laszlo Trocsanyi (Ungaria).

Lista trebuie aprobată de Consiliul Uniunii Europene, în conformitate cu art. 17(7) din Tratatul Uniunii Europene, după care va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE. Marţi, Ursula von der Leyen va anunţa împărţirea portofoliilor şi modul în care intenţionează să organizeze activitatea viitoarei Comisii Europene.

Josep Borrell (Spania) a fost desemnat Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate de către Consiliul European, în acord cu preşedintele ales, Ursula von der Leyen (Germania).

Parlamentul European trebuie apoi să-şi dea acordul pentru întregul Colegiu al Comisarilor, inclusiv preşedintele şi Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate / vicepreşedinte al Comisiei Europene. Votul va fi precedat de audierea comisarilor desemnaţi în comisiile relevante ale PE, în conformitate cu regula 125 din Regulamentul de procedură al parlamentului.