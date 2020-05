Preşedintele american, Donald Trump anunţă că SUA încetează relaţia cu OMS

„Deoarece nu au reuşit să facă reformele necesare şi cerute, vom pune capăt astăzi relaţiei noastre cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom redirecţiona aceste fonduri către alte nevoi de sănătate publică urgente şi mondiale care merită” a declarat pentru presă, Donald Trump.



Liderul de la Casa Albă a reluat acuzaţiile privind modul în care organizaţia a gestionat pandemia de coronavirus şi a afirmat că OMS a făcut jocurile Chinei, dezinformând lumea întreagă cu privire la apariţia virusului, scrie Reuters.



„China are control total asupra OMS în ciuda faptului că Beijingul contribuie cu doar 40 de milioane de dolari pe an, în timp ce SUA au plătit aproximativ 450 de milioane de dolari anual. Am prezentat în detaliu reformele pe care trebuia să le facă şi am discutat direct cu ei, dar au refuzat să le pună în aplicare”, a mai spus Trump.



Pe 19 aprilie, preşedintele american a ameninţat cu oprirea permanentă a finanţării oferite OMS dacă organizaţia nu îşi asumă schimbări.