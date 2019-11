Preşedintele Rusiei afirmă că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă

Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi Moscova a anunţat că ia în considerare încheierea unui acord pe termen scurt cu Kievul, întrucât are nevoie de timp pentru a termina de construit conductele care ocolesc Ucraina pentru a continua exporturile de gaz spre Europa, cea mai mare piaţă a sa pentru exporturile de gaz.



Cu prilejul unei conferinţe de presă desfăşurate în Brasilia, la finalul Summit-ului BRICS, Putin a salutat încetarea ostilităţilor între forţele ucrainene şi separatiştii pro-ruşi în două dintre punctele tensionate din estul Ucrainei.



Putin a declarat presei că nu are în prezent planuri de a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski înainte de Summit-ul în patru dedicat situaţiei din Ucraina.



Progresele realizate în convorbirile dintre Moscova şi Kiev pe 1 octombrie au părut să deschidă calea pentru primul summit Ucraina-Rusia-Germania-Franţa dedicat conflictului în ultimii trei ani.