Revelion 2020. Ţările care au intrat deja în Noul An

La plus 30 de grade Celsius, cei aproximativ 180 mii de locuitori ai statului insular Samoa au intrat în Noul An la ora 12.00 ora Moldovei. La aceeaşi oră, populaţia din Kiribati au sărbătorit cu fast intrarea în 2019.



La ora 13.00 au marcat Revelionul şi locuitorii din estul Noii Zeelande, punctul principal de atracţie a fost celebrul turn Sky Tower, dar şi şi podul din Auckland unde s-a desfăşurat un spectacol de muzică şi lumini.



Şi australienii au sărbătorit primele secunde din noul an, cei drept anul acesta fără spectaculosul foc de artificii. Autorităţile au luat această decizie din cauza riscului sporit de incendii.



Urmează să se bucure de intrarea în Noul An, Rusia, ţările din Caucaz, şi noi, cei din centrul Europei. În această seară zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi să îşi ia rămas bun de la anul 2019 la faimosul The London Eye, la Poarta Brandenburg din Berlin sau pe vestitul bulevard parizian Champs-Élysées.



La New York, măsurile de securitate vor fi sporite, în special în Times Square. Ultimii de pe Glob vor marca noul ani cei de pe insulele americane Howland si Baker.