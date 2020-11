Sursa imaginii: imagine simbol Postat de: Daniela Socolovschi

Studiu: Dezinformarea i-ar putea face pe oameni să refuze vaccinurile anti-COVID-19

Teoriile conspiraţioniste şi dezinformarea alimentează neîncrederea în vaccinuri şi ar putea duce la o scădere a nivelurilor de administrare a vaccinurilor anti-COVID-19 în SUA şi Marea Britanie, sub ratele necesare pentru a proteja comunităţile umane împotriva acestei boli, potrivit unui studiu publicat joi şi citat de Reuters şi Agerpres.

Autorii unui studiu realizat pe 8.000 de persoane din ţările menţionate au descoperit că mai puţini oameni ar accepta „în mod categoric" să fie inoculaţi cu un vaccin anti-COVID-19 decât procentul de 55% din populaţia globală despre care oamenii de ştiinţă sunt de părere că ar fi necesar pentru a asigura „imunitatea de turmă".



„Vaccinurile funcţionează doar dacă oamenii le folosesc. Dezinformarea stimulează anxietăţile şi incertitudinile existente legate de noile vaccinuri anti-COVID-19, precum şi de noile platforme care sunt folosite pentru a le dezvolta", a declarat Heidi Larson, profesoară la London School of Hygiene & Tropical Medicine, coautoare a studiului. "Acest aspect ameninţă să submineze nivelurile de acceptare a vaccinurilor anti-COVID-19", a adăugat Heidi Larson, care este şi directoarea iniţiativei internaţionale Vaccine Confidence Project.



Rezultatele studiului au fost publicate la scurt timp după ce un vaccin potenţial dezvoltat de un producător farmaceutic important a prezentat rezultate promiţătoare în această săptămână. Grupul Pfizer Inc. a anunţat luni că vaccinul său experimental are o eficienţă de peste 90%, conform datelor preliminare furnizate de studiul său clinic de fază 3. Aceste date sunt considerate un pas crucial în cadrul eforturilor depuse la nivel internaţional pentru a pune capăt pandemiei de COVID-19, care a ucis deja peste 1 milion de oameni pe plan mondial.



În acest studiu despre dezinformare, 3.000 de respondenţi din fiecare ţară au fost expuşi între lunile iunie şi august unor dezinformări distribuite pe scară largă pe reţelele de socializare despre vaccinurile anti-COVID-19. Alţi 1.000 de respondenţi din fiecare ţară, plasaţi în grupurile de control, au primit informaţii factuale despre vaccinurile anti-COVID-19.



Înainte de a fi expuşi la dezinformare, 54% dintre respondenţii din Marea Britanie au spus că vor accepta „în mod categoric" un astfel de vaccin, la fel cum au răspuns şi 41,2% dintre voluntarii din Statele Unite. Dar, după ce le-au fost prezentate dezinformări online, aceste procente au scăzut cu 6,4% în grupul din Marea Britanie şi cu 2,4% în grupul din Statele Unite.



În ambele ţări, respondenţii fără diplome universitare, cei din grupuri cu venituri mici şi cei care nu erau caucazieni s-au dovedit a fi mai predispuşi să refuze vaccinurile anti-COVID-19, potrivit acestui studiu.



Femeile sunt mai predispuse decât bărbaţii să refuze vaccinurile anti-COVID-19, dar mulţi respondenţi din ambele ţări au spus că ar accepta un vaccin, dacă acest lucru înseamnă că vor putea astfel să îşi protejeze familiile, prietenii şi cunoscuţii incluşi în grupurile de risc.