SUA au depăşit 164.400 de morţi şi peste cinci milioane de cazuri de COVID-19

Potrivit acestor date anunţate la 20:00 ora locală (00:00 GMT, miercuri), SUA au înregistrat cu 53.029 mai multe contagieri decât luni şi 1.110 noi decese.



Deşi New York nu mai este statul cu cel mai mare număr de contagieri cu noul Coronavirus, rămâne cel mai afectat ca număr de decese, în total 32.787 - mai mare decât cel înregistrat în Spania sau Franţa.



Doar în oraşul New York au murit 23.592 de persoane.



New York este urmat ca număr de decese de New Jersey cu 15.890, California cu 10.528, Texas cu 9.196 şi Massachusetts cu 8.751 de morţi.



Alte state afectate de un număr mare de decese sunt Florida cu 8.553, Illinois cu 7.866, Pennsylvania cu 7.343 şi Michigan cu 6.533 de morţi.



În ceea ce priveşte numărul cazurilor de infectare, California însumează 578.946, urmată de Florida cu 542.792, de Texas cu 516.904 şi de New York cu 422.003 de cazuri.



Bilanţul provizoriu al deceselor - 164.480 - a depăşit cu mult pragul cel mai de jos al estimărilor iniţiale de la Casa Albă, care a prognozat în cel mai bun caz între 100.000 şi 240.000 de morţi din cauza pandemiei.



Potrivit Institutului pentru Măsurători şi Evaluare în domeniul Sănătăţii (IHME) al Universităţii din Washington, la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie SUA vor depăşi 250.000 de decese, iar la 1 decembrie numărul morţilor ar putea ajunge la 295.000.