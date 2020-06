Sursa imaginii: Postat de: trm.md

Trei poliţişti au fost puşi sub acuzare în cazul Floyd

Protestele nu contenesc în Statele Unite nici după ce procurorii i-au schimbat acuzaţia ofiţerului care s-ar face vinovat de moartea lui George Floyd, iar cei trei poliţişti care au fost de faţă în momentul reţinerii au fost arestaţi pentru complicitate la omor. Manifestanţii cer în continuare să se facă dreptate, informează Moldova1.

„Am introdus un amendament, care îl pune sub acuzare pe fostul poliţist Derrick Chauvin pentru omor prin imprudenţă în cazul morţii lui George Floyd. De asemenea, am introdus o plângere pentru punerea sub acuzare a celor trei poliţişti pentru complicitate la omor", a precizat Keith Ellison, procurorul general al Statului Minnesota.



Astfel, ofiţerul care a pus genunchiul pe gâtul bărbatului de culoare riscă o pedeapsă mai aspră. Decizia procurorilor nu a fost însă de ajuns pentru miile de protestatari aflaţi pe străzile oraşelor americane care insistă ca acesta să fie acuzat de omor premeditat. În general paşnice, uneori protestele scapă de sub control şi se ajunge la violenţe şi jafuri.



Poliţiştii din Carolina de Nord sunt anchetaţi după ce au folosit gaze chimice împotriva protestatarilor paşnici. Raportul complet al autopsiei lui George Floyd făcut public cu acordul familiei arată că moartea acestuia a fost provocată de "un stop cardio-respirator" survenit în timp ce el era imobilizat. De asemenea, autopsia indică faptiul că Floyd a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu există nici un indiciu că acesta a fost un factor în moartea sa. Din SUA, protestele violente s-au răspândit şi în Europa. Mii de tineri s-au adunat în zona Hyde Park din Londra.



În oraşul olandez Rotterdam, poliţia a cerut manifestanţilor să plece acasă pentru că demonstraţia era prea numeroasă şi încălca interdicţiile introduse din cauza pandemiei de Coronavirus.