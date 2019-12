Ucraina a intentat dosar penal, după ce primul tren rus a ajuns în Crimeea

Trenul a pornit din Sankt Petersburg pe 23 decembrie, ziua în care preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat linia de cale ferată şi a ajuns în Sevastopol chiar de Crăciun. Pe lîngă zecile de călători la bordul trenului s-a aflat şi aşa zisul prim-ministru al Republicii Crimeea. Odată ajuns în peninsulă, trenul a fost întâmpinat cu cântece patriotice ruseşti şi zeci de oameni care fluturau steagul Rusiei.



„A fost nemaipomenit. Cînd am trecut peste pod toţi oamenii din vagon strigau şi se bucurau”, „E o bucurie că am ajuns în Sevastopol, este primul tren după mulţi ani care ajunge aici”, „Este minunat. E o senzaţie deosebită, mai ceva ca de Anul Nou. Ne-am bucurat de călătorie, am cântat şi am băut ceai”, au spus oamenii.

După ce trenul a ajuns în Crimeea, Ucraina a intentat un dosar penal împotriva companiei care a pus în circulaţie garnitura. Trenul aparţine unei companii private, Grand Service Express. Kievul, Statele Unite şi Uniunea Europeană au condamnat construcţia podului care reprezintă o nouă încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei. Totodată autorităţile ucrainene susţin că această construcţie împiedică şi traficul maritim din Marea Azov în Marea Neagră. Podul măsoară 19 kilometri lungime şi a costat 3,7 miliarde de dolari.