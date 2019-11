Un pod din sudul Franţei s-a prăbuşit: Sunt victime, iar mai multe persoane date dispărute

Podul cu o lungime de 150 de metri s-a surpat după ce un camion cu tonaj mai mare decât limita autorizată ar fi încercat să îl traverseze. Trei vehicule au fost implicate în accident. Potrivit autorităţilor, o fată de 15 ani a murit după ce maşina în care se afla s-a prăbuşit, însă mama acesteia a reuşit să fie salvată, cea de-a doua persoană decedată este şoferul unui camion care traversa podul în momentul prăbuşirii. Martorii povestesc că iniţial au crezut că este vorba de un cutremur.



„Am auzit un zgomot puternic, dar credeam că trece vreun avion supersonic, după care soţia mi-a zis că podul s-a prăbuşit, el era foarte vechi, iar camioanele nu aveau voie să treacă”, „Am crezut că are loc un cutremur, cînd am ieşit afră şi am văzut podul prăbuşit am avut un şoc puternic”, spun martorii.



Serviciile de intervenţie şi aproximativ 40 de ofiţeri de poliţie caută în continuare supravieţuitori. Autorităţile spun că podul, renovat în 2003, era atent supravegheat, şi că ultima verificare a avut loc în 2017.



„Acest pod a fost construit în anii 30 şi a fost verificat cu regularitate de experţi care nu au emis nicio informaţie alarmantă” spun experţii.

Camioanele cu gabarit de peste 19 tone aveau interdicţie de a circula pe acest pod. Ancheta va stabili cauzele care au determinat prăbuşirea podului.