Vremea rea continuă să facă ravagii în Italia şi Austria

O nouă maree a măturat duminică Veneţia. A fost a treia în mai puţin de o săptămână. De această dată, apa nu a mai depăşit nivelul istoric de marţi, dar a fost suficientă pentru a inunda din nou oraşul-lagună. Autorităţile anunţă că în zilele următoare, se preconizează că nivelul apei va scădea, iar şcolile se vor redeschide. Mai nou, în alertă sunt locuitorii din Florenţa. Râul care străbate oraşul s-a umflat foarte mult şi a atins cele mai înalte cote din ultimii 20 de ani. În Florenţa Modena, Bolognia a plouat torenţial, iar vântul a bătut cu peste 70 de kilometri pe oră. Apa a intrat în case, magazine şi hoteluri.

„Librăria este inundată, foarte multe cărţi sunt distruse şi nu cred că le mai putem vinde”, „Când am ajuns la brutărie nu îmi venea să cred ceea ce am văzut, apa avea aproape jumătate de metru, cuptorul a fost inundat, totul în jur este sub apă”, au spus oamenii.

În nordul Italiei însă ninge abundent de mai multe zile. Peste 11 mii de locuinţe au rămas fără energie electrică, iar 30 de şosele au fost închise din motive de siguranţă. Imagini incredibile au fost filmate aproape de graniţa cu Elveţia.

Un localnic a surprins momentul în care o avalanşă coboară pe străzi, printre locuinţe. Valul uriaş de zăpadă a blocat drumurile şi a avariat mai multe case.

Autorităţile locale au emis avertizări de Cod roşu şi atrag atenţia că noi avalanşe sunt aşteptate în orele următoare.

Şi Austria se confruntă cu primul episod de iarnă din acest an, cauzat de valul masiv de ploi şi ninsori. În regiunea East Tyrol, autorităţile au închis şcolile temporar.

În aceeaşi regiune, au avut loc două avalanşe, iar curentul electric a fost întrerupt vreme de aproape trei zile.

„Avem foarte multe chemări, mai întâi trebuie să vedem care este problema după care să găsim o modalitate să reparăm defecţiunea cât mai repede. Circulaţia feroviară pe mai multe rute a fost afectată din cauza penelor de electricitate şi a copacilor căzuţi în urma ploilor şi ninsorilor”, a spus electricianul Rainer Oberwinkler.