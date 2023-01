10 participanţi vor concura în Finala Naţională Eurovision 2023

În data de 28 ianuarie, la ora 19:30, membrii juriului Audiţiilor Live din Selecţia Naţională Eurovision 2023, au anunţat, în cadrul unei ediţii speciale de la Moldova 1, numele celor 10 finalişti:

1. SunStroke Project - Yummy Mommy 55 puncte

2. Pasha Parfeni - Soarele şi Luna 53 puncte

3. DONIA - Red Zone 52 puncte

4. Aliona Moon - Du-mă 49 puncte

5. OL - Why You Play It Cool 48 puncte

6. Surorile Osoianu - Bade, bădişor, bădiţă 47 puncte

7. NÖRDIKA - Damn and down 45 puncte

8. Victor Gulick - Let’s dance 45 puncte

9. COSMINA - Indestructible 45 puncte

10. Corina Ivanov - When love’s real 44 puncte

Concursul a fost jurizat de:

Violeta Julea, interpretă, dirijor de cor;

Ion Chiorpec, şef Radio Moldova Muzical;

Vasile Advahov, conducător artistic al orchestrei fraţilor Advahov, Artist al Poporului;

Liviu Ştirbu, compozitor, Artist al Poporului;

Crudu Daniela, jurnalistă Moldova 1.

Participanţii urmează să evolueze în Finala Naţională din 4 martie, cu un show complet, care va include conceptul coregrafic şi costumele scenice. Concurentul sau formaţia care va acumula cel mai mare punctaj, ne va reprezenta ţara la Liverpool, unde se va desfăşura Etapa Internaţională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2023.

Câştigătoarea de anul trecut a Concursului Internaţional Eurovison este reprezentanta Ucrainei, trupa Kalush Orchestra, cu piesa „Stefania”. Din cauza războiului declanşat de Rusia, Marea Britanie va organiza evenimentul în numele Ucrainei.



Cele două semifinale vor fi transmise, în direct, în datele de 9 şi 11 mai, iar Marea Finală va avea loc în data de 13 mai 2023.