Sursa imaginii: eurovisionworld.com

A doua semifinală ESC 2024: Alte 10 ţări s-au calificat în Marea Finală

Joi, 9 mai a avut loc cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2024. Zece ţări au reuşit să obţină un bilet în Marea Finală din 11 mai. Este vorba despre: Letonia, Austria, Olanda, Norvegia, Israel, Grecia, Estonia, Elveţia, Georgia, Armenia.

De asemenea, în cadrul show-ului din seara de 9 mai, ţările din grupul Big Five - Spania, Franţa şi Italia au evoluat pe scena de la Malmö.



Începând cu anul 2023, finaliştii Eurovision Song Contest sunt aleşi exclusiv prin votul publicului din ţările concurente în semifinala respectivă şi din ţările din grupul Big Five şi ţara gazdă, care au obţinut drept de vot în una dintre cele două semifinale.



Ţara câştigătoare a Eurovision Song Contest 2024 va fi desemnată sâmbătă, 11 mai, atunci când 26 de ţări vor concura pentru locul întâi.



Republica Moldova a fost reprezentată în acest an de Natalia Barbu cu piesa „In The Middle”. Interpreta nu a reuşit să se califice în Marea Finală.



Cel mai bun rezultat al Moldovei la competiţia muzicală a fost în anul 2017, atunci când SunStroke Project au obţinut locul 3 cu piesa „Hey Mamma”.