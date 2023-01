Bilanţul anului 2022: Teleradio-Moldova şi-a prezentat raportul de activitate

În anul 2022, Compania „Teleradio-Moldova” a avut ca obiectiv primordial consolidarea capacităţilor sale de producţie, pentru a-şi putea îndeplini astfel în deplină măsură funcţiile editoriale. Toate celelalte activităţi ale instituţiei – administrative, financiare, de logistică sau de resurse umane – au fost supuse acestui deziderat central, unul devenit cu deosebire important după invazia armată a Federaţiei Ruse în Ucraina.

De la 24 februarie 2022, pe fondul intensificării războiului hibrid îndreptat împotriva Republicii Moldova şi, între altele, a crizei refugiaţilor ucraineni, platformele publice de radio şi televiziune au lucrat într-un regim alert, pentru a suplini deficitul de informaţie veridică din spaţiul audiovizual local, inclusiv în limba ucraineană.

Vladimir Ţurcanu, Directorul General al Teleradio Moldova, a menţionat că în cadrul instituţiei au fost iniţiate reforme structurale de durată, care au scopul de a îmbunătăţi în timp procesele de lucru şi de a contribui la instaurarea în instituţie a unei o atmosfere lucrative şi atractive: „Reformele structurale făcute în acest scop şi investiţiile apreciabile în personal, infrastructură, echipamente şi reţele de distribuţie, inclusiv unele noi, digitale precum www.moldova1.md şi www.radiomoldova.md , au dat rezultate la sfârşitul anului, când principalul canal public de televiziune, Moldova 1, a urcat pe prima poziţie în topul instituţiilor de media care se bucură de cea mai mare încredere din partea populaţiei, potrivit unei cercetări sociologice realizate de Institutul Republican Internaţional.”



Arcadie Gherasim, Preşedintele Consiliului de Supraveghere (CSD) şi Dezvoltare al I.P. Compania „Teleradio Moldova” susţine că: „În anul 2022, CSD şi-a exercitat nu numai obligaţiunile de supraveghere a activităţii Companiei, ci şi cele de a contribui decizional la dezvoltarea furnizorului public de servicii media. A fost un an în care am încercat să consolidăm instituţia şi încrederea colectivului. Una dintre problemele TRM este salarizarea, care a început sa fie rezolvată. Astfel, la 1 septembrie 2022, salariul angajaţilor a fost majorat cu 20 la sută”.



Elaborarea unei noi Strategii de Dezvoltare a Teleradio Moldova, lansarea emisiunilor TV de analiză politică „Scanner” şi „Unghiuri de vedere”, reconstrucţia şi reamenajarea studiourilor TRM şi alte realizări ale anului 2022 au fost discutate în cadrul conferinţei.

La postul public de televiziune Moldova 1 a fost consolidat Departamentul de Ştiri şi Dezbateri, au fost renovate spaţiile de lucru, creat un nou studio de ştiri, realizate instruiri profesionale, dezvoltate Redacţia de ştiri în limba rusă şi Redacţia Sport, ultima fiind responsabilă de transmiterea Cupei Mondiale de fotbal, în lunile noiembrie şi decembrie.



Corneliu Durnescu, Directorul General Adjunct al I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, şeful postului public de televiziune, a relatat că: „Cel mai important în Televiziune sunt oamenii, de aceea am încercat să consolidăm echipa. E o adevărată provocare să o faci, când ai peste 300 de oameni, dar cred că parţial am reuşit nu doar fortificarea spiritului de echipă, dar şi profesionalizarea acesteia. În prima zi de război, am avut emisie de 15 ore live. Vizita preşedintelui francez, Emmanuel Macron a fost difuzată în emisie directă timp de 6 ore. Am reuşit să dezvoltăm considerabil segmentul transmisiunilor live.”



Principalul post public de radio, Radio Moldova, a fost setat într-un nou format din luna mai, schimbările vizând, în principal profesionalizarea şi echilibrarea ştirilor, producerea unei serii de noi emisiuni de analiză, modernizarea coloanei muzicale a postului şi îmbunătăţirea transmisiei în eter, după teste tehnice şi negocieri cu întreprinderea de stat de distribuţie a semnalului radio.



Cornel Ciobanu, Directorul General Adjunct al I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, şeful postului public de radio, a comunicat: „Filosofia noastră este că Radio Moldova trebuie să fie post naţional nu doar prin statut şi tradiţie, dar şi prin produsele radio pe care le oferă. Unul dintre primii paşi pe care i-a întreprins administraţia postului anului trecut a fost elaborarea şi realizarea, începând cu luna mai, a unei noi grile menite, pe de o parte, să păstreze şi să dezvolte emisiuni şi concepte tradiţionale cu care s-au deprins o parte din ascultătorii noştri, dar, pe de altă parte, să aducă viziuni, emisiuni, voci noi, moderne menită să atragă şi să deprindă cu radio Moldova şi alte categorii de public.”



În 2022, de asemenea, au fost luate măsuri de organizare internă şi iniţiate negocieri cu parteneri locali şi de peste hotare privind crearea unui nou departament de ştiri (Newsroom) care va îngloba ştirile radio, TV şi online, transformarea postului Moldova 2 într-un canal TV cu profil cultural, dezvoltarea Departamentului de marketing şi publicitate şi crearea unui Departament de investigaţii jurnalistice.

Teleradio-Moldova va continua să-şi consolideze capacităţile de producţie şi va folosi instrumente inovatoare pentru a-şi distribui conţinutul către fiecare cetăţean, devenind o sursă de referinţă pentru societate.