Echipa Companiei „Teleradio-Moldova” are 13 colegi noi din Ucraina

IP Compania „Teleradio-Moldova” a angajat, în perioada iulie - decembrie 2023, 13 refugiaţi ucraineni. Specialiştii au obţinut un loc de muncă în cadrul proiectului „Sprijinirea refugiaţilor ucraineni prin mass-media”, realizat de TRM în parteneriat cu UNESCO şi finanţat de Guvernul Japoniei.

Actualmente, aceşti 13 cetăţeni ucraineni strămutaţi îşi dezvoltă abilităţile mediatice sub îndrumarea echipelor TV Moldova 1 şi Radio Moldova:



1. Oleksii Buhaiov - cameraman

2. Olena Shaidenkova - traducătoare

3. Viktoriia Kozhukhar - voice over

4. Hanna Necheporuk - editor video

5. Maria Milashenko - traducătoare

6. Mykhailo Tsarov - voice over

7. Oxana Pidnebesna - reporteră

8. Olena Prysiazhniuk - traducătoare

9. Victoriia Braha - voice over

10. Yehor Nahornyi - cameraman

11. Hanna Chernopyshchuk - psiholoagă

12. Krystyna Nahorna - traducătoare

13. Tetiana Onaţka - designer de sunet



Ludmila Barbă, Redactoare-Şefă Emisiuni Socio-Economice, Diaspora şi Etnii, susţine că: „Datorită proiectului susţinut de UNESCO şi de Guvernul Japoniei, echipa noastră de creaţie a obţinut nu doar noi angajaţi, ci şi membri ai echipei care cunosc din propria experienţă situaţiile cu care se confruntă refugiaţii, care ştiu de ce fel de informaţii utile au nevoie”.



Oleksii Buhaiov este un tânăr cameraman, angajat în cadrul televiziunii publice Moldova 1. El consideră că acest proiect este foarte important, mai ales pentru refugiaţii ucraineni, întrucât „Oamenii trebuie să ştie ce se întâmplă în ţara vecină şi în ce mod refugiaţii încearcă să se adapteze în Republica Moldova. Materialele pe care le facem în cadrul proiectului pot fi utile pentru refugiaţi”.



Pentru Victoria Kojuhari, meseria de voice over este nouă, eu neavând experienţă anterioară de lucru în televiziune: „Aşadar, urmez cursuri online pentru a-mi îmbunătăţi dicţia şi pot spune că este într-adevăr o profesie interesantă pentru mine. Îmi place foarte mult această nouă etapă a carierei mele şi îmi doresc foarte mult să-mi dezvolt abilităţile în acest domeniu”, a mai spus noua angajată”.



Anna Necheporuk, care lucrează în calitate de editoare video, consideră că „activitatea, care se desfăşoară la TRM, este foarte importantă şi foarte necesară, deoarece ucrainenii doresc să se integreze în societatea moldovenească, să lucreze şi să se dezvolte. Rolul nostru este de a le spune ucrainenilor ştirile în limba lor maternă - ucraineană".



Scopul proiectului constă în acordarea de asistenţă refugiaţilor ucraineni şi susţinerea autorităţilor în efortul de sprijinire a refugiaţilor prin intermediul mass-mediei. De asemenea, un alt scop primordial al proiectului este de a oferi oportunitatea refugiaţilor ucraineni de a se angaja în cadrul departamentelor radiodifuzorului public. Proiectul lansat de UNESCO este implementat şi în alte două state învecinate cu Ucraina: România şi Slovacia.