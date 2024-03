Sursa imaginii: eurovision.tv

În premieră, ţările din grupul Big Five vor evolua live în semifinalele ESC 2024, iar timpul destinat votării în finală va fi prelungit

Radiodifuzorul public din Suedia (SVT) a anunţat că, în premieră, ţările din grupul Big Five (Germania, Franţa, Spania, Marea Britanie, Italia) şi ţara gazdă (Suedia) vor evolua în format live în semifinale, alături de ceilalţi concurenţi. În anii precedenţi se difuza doar un fragment din repetiţia generală.

În semifinale, Big Five şi Suedia vor cânta în aceeaşi semifinală în care au obţinut drept de vot, în urma extragerii care a avut loc în luna ianuarie curent:



Prima semifinală:

Germania

Suedia

Marea Britanie



A doua semifinală:

Franţa

Italia

Spania



Prestaţiile live ale ţărilor din Big Five şi Suedia vor fi incluse între prestaţiile ţărilor concurente în semifinala respectivă.



De asemenea, în finala de pe 11 mai, votarea se va deschide chiar înainte de interpretarea primului concurent. Telespectatorii de acasă vor putea vota pe măsură ce cântecele sunt interpretate, în loc să aştepte până ce vor evolua toţi concurenţii, aşa cum s-a întâmplat de când a fost introdus votul publicului în 1997 (cu excepţia anilor 2010 şi 2011, când procedura de vot, de asemenea, a fost tot la începutul show-ului).



În plus, fanii Eurovision din ţările neparticipante (Restul Lumii) vor avea aproape 24 de ore la dispoziţie pentru a-şi vota melodiile preferate înainte de începerea fiecărui show live. Votul online va fi deschis pentru Restul Lumii imediat după ce a doua repetiţie generală pentru fiecare semifinală şi pentru marea finală s-a încheiat în seara precedentă şi va rămâne deschis până la începerea show-urilor live.



Eurovision Song Contest 2024 va avea loc la Malmö, Suedia, ca urmare a victoriei de anul trecut a interpretei Loreen, cu piesa „Tattoo”. Semifinalele vor avea loc pe data de 7 şi 9 mai, iar ţara câştigătoare va fi desemnată în cadrul finalei de pe 11 mai.