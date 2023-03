Reprezentanţii României, Letoniei şi Poloniei la Eurovision Song Contest 2023 vor evolua în Finala Naţională Eurovision Moldova

Theodor Andrei (România), Sudden Lights (Letonia) şi Blanka (Polonia) vin în Republica Moldova la invitaţia IP Compania „Teleradio-Moldova”. Artiştii vor urca pe scenă după evoluarea celor 10 finalişti ai Etapei Naţionale, în timpul exercitării votului online de către telespectatori.

Oaspeţii vor oferi interviuri în exclusivitate pentru posturile publice de radio şi televiziune.

În data de 3 martie, reprezentantul Letoniei este invitat în platoul emisiunii „Live studio” de la Moldova 1, ediţie specială, dedicată Finalei Naţionale.

Sudden Lights din Letonia este o trupă de indie rock, înfiinţată în anul 2012. Piesa Aijā, care va fi interpretată la Liverpool, în cadrul primei semifinale, este un cântec de leagăn. Mesajul piesei reflectă dorinţa de pace, în contextul evenimentelor cumplite petrecute la nivel internaţional. Formaţia a compus această melodie după o pauză de câţiva ani de la activitatea artistică.

Reprezentantul României, Theodor Andrei, are 19 ani şi este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator şi actor. Theodor Andrei a obţinut peste 200 de premii în festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. Theodor Andrei va interpreta piesa „D.G.T. (Off and on)".

Câştigătorul Selecţiei Naţionale a României a fost ales în exclusivitate prin votul publicului.

Blanka vine din Polonia. Succesul l-a cunoscut datorită unei piese de dragoste, care s-a dovedit a fi un simplu „fals”, adică „Solo”, astfel este întitulată piesa muzicală pe care o va interpreta la Liverpool. Single-ul a devenit un hit pe posturile de radio poloneze şi, de asemenea, cucereşte succesiv pieţele externe, câştigând inimile publicului din Bulgaria, Serbia, Lituania şi Letonia.

„Solo” are deja peste douăsprezece milioane de vizualizări pe Youtube.

Finala Naţională Eurovision Moldova 2023 va avea loc sâmbătă, 4 martie, începând cu ora 19:00, şi va fi transmisă live pe TV Moldova 1, site-urile www.eurovision.md şi www.moldova1.md, pagina de Facebook Eurovision Moldova şi pagina oficială de youtube Teleradio Moldova.

Finala Naţională Eurovision 2023 va fi retransmisă în 10 ţări, pentru un public de peste 10 milioane de europeni.