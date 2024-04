Sursa imaginii:

Share Tweet Share

TRM a organizat evenimentul de încheiere a proiectului „Support for Ukrainian Refugees through Media”

Astăzi, 5 aprilie, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului „Support for Ukrainian Refugees through Media”, organizat în studioul 1 al Televiziunii Publice Moldova 1. Evenimentul a avut drept scop sintetizarea activităţilor şi rezultatelor proiectului realizat în parteneriat cu UNESCO şi cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei.

Oaspetele de onoare al evenimentului a fost ambasadorul Japoniei, Excelenţa Sa, domnul Yamada Yoichiro, care a subliniat importanţa mass-mediei în societate:„Eu cred că starea morală a societăţii este reprezentată de forţa jurnaliştilor, iar atunci când jurnalismul este bazat pe fapte, acest lucru contribuie la acea busolă morală a societăţii.”



De asemenea, Andrei Zapşa, Director general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova a adresat cuvinte de încurajare şi apreciere pentru întreaga echipă a proiectului, subliniind importanţa colaborării şi solidarităţii în desfăşurarea unor astfel de proiecte reafirmând angajamentul instituţiei pentru dezvoltare şi implementare a unor proiecte similare.



Evenimentul a beneficiat şi de contribuţiile semnificative ale reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale, precum Tawfik Jelassi, Asistent Director General pentru Comunicare şi Informaţie al UNESCO, şi Lars Johan Lönnback, şeful Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova (IOM).



Reprezentanţii din partea Charity Centre for Refugees şi UNHCR au evidenţiat rolul esenţial al proiectului în sprijinirea comunităţii refugiaţilor şi necesitatea continuării eforturilor pentru a le asigura un viitor mai sigur şi mai prosper.

De asemenea, au fost prezentate exemple concrete de programe media destinate comunităţii ucrainene, precum emisiunea informativ-analitică „ЩоТижневик” (Săptămânalul) şi rubrica pentru copii „Exploratorii Limbii Române” difuzate la TV Moldova 1 şi programul informativ „ВIДРОДЖЕННЯ” (Renaştere) de la Radio Moldova, în cadrul căruia au fost realizate rubricile: „Новини для тебе і про тебе” (Ştiri despre tine şi pentru tine), „Я в безпеці онлайн” (Sunt sigur online) şi „Моя історія в 5 хвилинах” (Istoria mea în 5 minute).



Proiectul „Support for Ukrainian Refugees through Media” s-a desfăşurat în perioada iulie 2023 - ianuarie 2024. Scopul proiectului a fost acordarea de asistenţă refugiaţilor ucraineni şi susţinerea autorităţilor în efortul de sprijinire a refugiaţilor prin intermediul mijloacelor de informare în masă. De asemenea, un alt scop primordial al proiectului a reprezentat oferirea oportunităţii refugiaţilor ucraineni de a se angaja în cadrul departamentelor radiodifuzorului public, unde actualmente activează 16 refugiaţi ucraineni.