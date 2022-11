Sursa imaginii: Facebook/Ivan Prividiuc Postat de: Bogdan Nigai

Expoziţie inedită din lucrări din lut, lapte şi cristale, inaugurată la Muzeul de Etnografie

Lucrări realizate din lut şi lapte, dar şi ceramică cu cristaluri, obţinută în urma unor experimente chimice au fost vernisate la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Experimentele artistice aparţin artistului plastic şi ceramistului Ivan Prividiuc, care a inaugurat prima expoziţie personală, informează Moldova 1.

Numele ceramistului Ivan Prividiuc a devenit cunoscut datorită originalităţii lucrărilor, expuse la diverse târguri, dar expoziţa vernisată la muzeu este una specială. „Este prima mea expoziţie personală, am decis să arăt oamenilor toate splendorile ceramicii”, explică meşterul.



„Un artist extraordinar, creator adevărat face nişte ceramică, care nu poţi găsi la alţi meşteri”, a remarcat meşterul popular Victor Pelin.



Deosebite sunt obiectele tradiţionale din ceramică neagră, culoare obţinută prin înmuierea în lapte a lutului şi ardere la temperatura de 400 de grade. Un alt aspect reprezintă lucrările acoperite cu cristale.



„Este în primul rând un inovator, un artist. Inovaţie şi chimie, aici e foarte multă chimie, mai ales, ceea ce ţine de glazura cu cristale. Cristalizarea se produce la 1200 de grade, adică când glazura este în stare lichidă”, a explicat meşterul Ruslan Scutelnic



„Sunt un promotor al tehnologiei cu cristalele, am cercetat-o, am experimentat, o aplic în lucrările mele şi sunt mândru că în lume există doar 15 oameni care cresc cristale şi eu sunt printre ei”, a spus autorul expoziţiei, meşterul popular Ivan Prividiuc.



Expoziţia este organizată de Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) şi Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală.



„Expoziţia de astăzi este un pic diferită de ceea ce organizăm noi tradiţional. Oamenii vor cunoaşte din experimentele pe care le face meşterul popular, Ivan Prividiuc, a menţionat directorul Muzeului de Etnografie, Petru Vicol.



„Am dat mână cu mână ca să susţinem o personalitate de care se bucură întregul neam şi contribuie la dezvoltarea culturii tradiţionale”, a adăugat directoarea CNCPPCI, Silvia Zagoreanu.



Ivan Prividiuc s-a născut acum 60 de ani în satul Iablona, Glodeni. După studiile la Universitatea de Arte frumoase din Moscova a lucrat în domeniul graficii de carte. Din 2007 este membru al Uniunii meşterilor populari, participă la expoziţii, susţine master-class-uri pentru persoane cu dizabilităţi şi împărtăşeşte experienţa discipolilor săi.