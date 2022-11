O asociaţie de tineri din Sipoteni s-a implicat în mai multe proiecte iniţiate de primăria localităţii

„Împreună cu alti colegi din Asociaţia „Baştina Junior” am venit să decorăm zidurile de pe teritoriul grădiniţei”, a spus Daniela Raţă, elevă Sipoteni.

Când au pictat zidurile celor două grădiniţe din localitate, membrii Asociaţiei băştinaşilor Junior Sipoteni şi-au propus să facă viaţa comunităţii mai colorată. Acelaşi obiectiv l-au avut când au pictat staţiile de aşteptare şi pilonii de electricitate din localitate. Iar cea mai recentă lucrare, asemeni unui covor tradiţional, se află pe peretele primăriei.

„Toţi juniorii am fost implicaţi, am fost ajutaţi de o pictoriţă din Călăraşi. Am implementat această lucrare şi datorită colaborării noastre cu corpul Păcii, mulţumită autoritatilor publice locale”, afirmă Zinaida Chitoroagă, preşedinte ADB junior, Sipoteni.

„De ce anume aici? Pentru că după perete este o sală bine amenajată unde tinerii îşi pot înregistra căsătoria şi ca scop mi-a fost, după înregistrare pe fudalul acestui covor să facă frumoasele poze pentru amintire”, susţine Vasile Raţă, primar Sipoteni.

Tinerii lucrează acum la un nou proiect.

„Proiectul Şcoala tânărului voluntar pentru dezvoltarea destinaţiilor turistice. Noi deja promovăm satul în domeniul turistic. Noi, tinerii, suntem şi ghizii”, afirmă Zinaida Chitoroga.

Asociaţia băştinaşilor Junior a fost fondată în 2019 şi numără 25 de tineri. În satul Sipoteni locuiesc peste 6 mii de oameni.