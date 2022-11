Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

A fost lansată o campanie de prevenire a fraudelor bancare în spaţiul online (VIDEO)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RTkAQAeKYhE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



Potrivit poliţiei, cea mai des întâlnită schemă de escrocherie este ingineria socială. Prin această metodă, oamenii sunt manipulaţi astfel încât să divulge informaţiile confidenţiale. Claudia Juc, o pensionară din Chişinău, fusese cât pe ce să cadă în capcana escrocilor. Femeia spune că şi-a făcut un card bancar pentru a primi pensia, iar după primul transfer al banilor în cont, o persoană necunoscută i-a cerut la telefon datele cardului. „Eram cu un prieten de serviciu şi mi-a spus să nu vorbesc mai departe. După aceasta m-a sunat dar nu am răspuns. Au cerut datele la card, au zis că a fost o mică greşeală şi trebuie perfectat din nou”.



Poliţiştii au împărţit pliante, dar şi le-au vorbit oamenilor despre cele mai frecvente metode de escrocherie. „Vă dăm sfaturi să nu divulgaţi informaţiile personale să nu transmiteţi parolele OTP”, au specificat oamenii legii.



Unii au recunoscut că au picat pradă unor astfel de situaţii.



„Am avut şi eram gata să dau, dar m-am interesat şi foarte bine că aveam să dau un număr de card”.

„Şi mie mi-a fost sustrasă de pe card o sumă de bani şi de atunci am înţeles”.



Potrivit oamenilor legii, amploare fraudelor electronice creşte an de an. Campania de informare este organizată de Inspectoratul Naţional de Investigaţii (INI) şi Banca Naţională a Moldovei.



„Cetăţenii trebuie să cunoască că cardul bancar este un instrument de plată personal. Acesta nu trebuie de arătat altor persoane atunci când efectuează tranzacţii în mediul online. Să fie siguri, să verifice site-ul, platforme online pe care efectuează aceste tranzacţii”, a explicat şeful Direcţiei investigaţii INI, Iurie Roşca.



Potrivit legii, infracţiunea este pedepsită cu închisoarea pentru un termen de la trei la şapte ani.