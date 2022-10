Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Decizia CSE: „Energocom” oferă un credit de peste 1 miliard de lei „Moldovagaz” şi ia în gaj gazoductele din ţară

Guvernul a oferit un împrumut companiei „Moldovagaz”, luând în gaj sistemul de transport de gaze al ţării. Acestă decizie va permite achitarea integrală de către „Moldovagaz” către „Gazprom” a consumului de gaz pentru luna septembrie şi avansul pentru octombrie. Anunţul a fost făcut, miercuri, 20 octombrie, de către vicepremierul Andrei Spînu.

Vicepremierul a precizat că suma va fi debursată imediat după semnarea contractelor de împrumut şi de gaj. Perioada scadentă a împrumutului este de 1 mai 2023. Creditul este oferit la o dobândă de 21,5% anual.



În acelaşi timp, premierul Natalia Gavriliţa a menţionat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că „în caz că vom fi deconectaţi de la gaze naturale trebuie să fie clar că vom fi deconectaţi din cauze politice, nu comerciale”.



„Dacă nu se întoarce acest împrumut până la 1 mai, noi preluăm reţeaua de transport. (…) Această propunere a fost discutată în cadrul CSE. Am discutat de mai multe zile, în acelaşi timp, odată ce am luat această decizie am acţionat prin CSE prin derogare de la prevederile care prevăd necesitatea adoptării unei decizii de către consiliul de administraţie al SA „Moldovagaz”, a spus Natalia Gavriliţa.