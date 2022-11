Expert economic: Aproape 50% din populaţie nu ştie cum vor ieşi din această iarnă

Potrivit lui, ţara noastră în acest an se confruntă cu o criză energetică fără precedent.



„15% din oameni spun că, veniturile familiei sale vor permite ca în această iarnă să fac faţă cheltuielilor. 11% din familii spun că au economii care permit să se descurce, 5,6% spun că vor împrumuta şi în felul acesta vor reuşi să depăşească iarna. 14,7% spun că ajutorul care-l va da Guvernul, plus banii pe care îi are, plus împrumuturi îşi vor permite. 48% spun că nu au idee cum vor ieşi din această iarnă”, a spus Veaceslav Ioniţă.



Expertul a mai precizat că potrivit sondajului, circa 22% dintre moldovenii de peste 60 de ani cred că banii care vor veni de la Guvern, sub formă de compensaţii, le vor permite să treacă de această iarnă. Dintre tineri, 22% au afirmat că banii pe care îi au le vor permite să depăşească iarna.