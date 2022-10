Sursa imaginii: bani.md Postat de: Carolina Străjescu

În pofida dobânzilor mari, moldovenii apelează tot mai mult la credite (VIDEO)

În pofida dobânzilor mari, moldovenii apelează tot mai mult la credite. Astfel, împrumuturile noi acordate în primele nouă luni ale acestui an sunt în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Experţii explică acest fapt prin dificultăţile cu care se confruntă economia şi societatea, inflaţia mare, capacitatea de cumpărare mai mică, dar şi salariile care cresc mai încet decât tarifele, transmite Moldova 1.



După 7 ani de activitate ca însoţitoare de bord la o companie aeriană din Emiratele Arabe Unite, Inga Ţuvrila a decis să revină acasă şi să lanseze la Chişinău o afacere. Acum studiază posibilităţile de creditare de pe piaţa bancară din ţară.



„Mă gândesc la ospitalitate - o cafenea, un restaurant ceva şi sunt în căutare de oferte de finanţare. Totodată mă interesez şi la partenerii financiari din ţară, cum ar fi băncile sau partenerii privaţi, sper să-mi reuşească", spune Inga Ţuvrila.



În timp ce unii moldoveni spun că ar recurge la împrumuturi, alţii nu iau în calcul această opţiune pentru a face faţă greutăţilor.



„ Eu nu am luat niciodată şi nu planific să iau pentru mine, e o frică. Dar, am mulţi cunoscuţi, care într-adevăr iau credite pentru telefoane, imobile, maşini spun că e ok”.



„Cred că în această perioada complicată mulţi oameni nu riscă să ia credite şi încearcă să se descurce cu puterile proprii. Dacă ajung să facă acest pas, ar trebui mai întâi să se documenteze".



„Am luat credit, l-am întors, am reuşit, pentru un imobil, construcţii. - Ce aţi sfătui altă lume? - Trebuie să se gândească bine dacă are cu ce îl întoarce”.



Potrivit Băncii Naţionale, în primele noua luni ale acestui an, creditele noi acordate moldovenilor au înregistrat o creştere cu 2,8 miliarde de lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021. Specialiştii susţin că, cea mai mare parte a banilor este împrumutată de la bănci pe o perioadă de la 2 la 5 ani.



„Situaţia încet, cu paşi mărunţi, dar se restabileşte, fiindcă de la început de an până la ziua de azi deja portofoliul creditelor pe segmentul sectorului bancar a crescut cu aproape 4 miliarde de lei. 00.43 În prim plan se atestă o creştere la comerţ, 01.20 consum şi respectiv 01.28 agricultura. 03.03 În mare parte sunt credite acordate de către bănci în lei moldoveneşti - 70%”, a declarat preşedintele unei companii financiare Gheorghe Ursu.



În acelaşi timp, unii experţi susţin că sporirea volumului creditelor noi acordate este un fenomen surprinzător.



„Această evoluţie este cumva paradoxală, fiindcă în anul curent avem o creştere a ratei de bază şi a ratei dobânzii pentru credite noi acordate. Deci acest lucru trebuie să descurajeze creditarea economiei şi totuşi volumul creditelor noi a crescut pe fundalul caracterizat de creşterea ratei inflaţiei, de creşterea costului de consum”, susţine expertul economic Viorel Gârbu.



La sfârşitul lunii septembrie, soldul creditelor în economie constituia în jur de 60 de miliarde de lei.