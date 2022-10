Începând de anul viitor, agricultorii vor primi taxa pe valoare adăugată în fiecare lună (VIDEO)

Fostul deputat Alexandru Slusari susţine că asociaţia de fermieri pe care o conduce a făcut mai multe propuneri, acceptate de comisia parlamentară pentru agricultură, inclusiv ca toţi agricultorii să-şi poată achita impozitele din contul TVA indiferent de pagubele provocate de secetă. Totuşi mecanismul e complicat, iar agricultorii nu au lichidităţi.

„Timpul a fost pierdut, acum când agricultorii au avut de achitat mai multe impozite aferente salariului, tocmai când era perioada de recoltare, august, septembrie, iată se termină octombrie, legea nu a fost aprobată şi va fi aprobată în cel mai bun caz până la finele lunii noiembrie, înseamnă că anul curent, efectiv, această lege nu va acţiona”, a menţionat Alexandru Slusari.

Potrivit lui Vasile Mîrzenco de la Federaţia Fermierilor, FISC-ul aşteaptă deblocarea conturilor.

„Plătim TVA-ul acesta şi îl putem restitui doar atunci când comercializăm produsele prin vânzările noastre pe care le facem. Dar, în cazul cum a fost anul acesta, noi nu avem ce vinde. Aceşti bani rămân în cont şi sunt blocaţi. Întreprinderi mai mari au chiar sute de mii de lei mai mici de exemplu, cum am eu acolo un SRL mic - 10, 12 mii de lei, dar nici pe aceştia nu-i pot utiliza, dar ei sunt acumulaţi de anul trecut încă”.

De anul viitor, statul va returna agricultorilor taxa pe valoare adăugată în fiecare lună.

„Spre exemplu, în perioada ianuarie, februarie, îşi cumpără inputurile toate şi are TVA în cont, şi bifează în declaraţie că el are TVA în cont, statul în mod normal trebuie să restituie, deci este un proces viu, deci e în ambele sensuri, când are statul de plătit, trebuie să-i plătească agentului economic, când are agentul economic de plătit, plăteşte agentul economic. În Republica Moldova s-a creat o formă perversă de aplicare a acestui TVA”, a menţionat ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea.

Agricultorii achită taxa pe valoare adăugată 20 la sută pentru inputuri, iar pentru că aceste mărfuri sunt folosite în procesul de producere, statul le returnează TVA-ul.