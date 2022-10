Mai multe drumuri din ţară vor fi construite din banii alocaţi fondului rutier

În acest an, primăriile vor avea mai mulţi bani pentru a construi drumuri, spune Ministrul Finanţelor, Dumitru Budianschi. El a precizat că primăriile pot solicita mai multe instrumente de finanţare, pentru a integra aceste sume în proiecte mai mari de infrastructură.



„În 2022 am alocat integral taxa pentru folosirea drumurilor pentru autorităţile locale din Ialoveni. Ei pot utiliza aceste resurse, dar, de asemenea pot să consolideze resursele pe proiecte mai mari dacă e legat de drumuri, prin împrumuturi. Sunt câteva primării care au utilizat acest mecanism. De asemenea, pot să apeleze la alte instrumente de finanţare, la Fondul de dezvoltare locală sau la AIPA sau să facă un mixt de finanţare astfel ca să fie corespunzător a proiectului de care localitatea are nevoie”, a declarat Dumitru Budianschi.



Folosind această sumă alocată din fondul rutier, la care a adăugat propriile resurse, Consiliul orăşenesc Ialoveni a început reparaţia străzilor pe care nu s-a intervenit de zeci de ani. Primarul localităţii, Sergiu Armaşu afirmă că până la sfârşitul anului este planificată reabilitarea a 20 de străzi.



„Anul acesta au fost repartizate practic 50% mai mult decât în anii precedenţi, dacă anii precedenţi din fondul rutier aveam alocaţi doar în jur de două milioane de lei acum avem peste patru milioane ceea ce este un lucru benefic. Putem efectua lucrări practic cu un volum mai mare. Am intervenit pe strada Victoria cu betonarea străzii respective şi urmează asfaltarea”, a afirmat Sergiu Armaşu.



Amintim că alocarea integrală a taxei pentru folosirea drumurilor către primării este o schimbare operată de Guvern în acest an şi acceptată de Parlament, în cadrul Politicii fiscale şi bugetare. Suma totală planificată spre a fi valorificată până la sfârşitul acestui an este de circa 870 de milioane de lei.