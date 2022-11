Nutriţia sănătoasă şi reducerea risipei alimentare, promovate la un târg în capitală

O antreprenoare din Ialoveni a adus zmeură şi căpşuni, pe care le depozitează în timpul sezonului. Este una dintre producătorii care a oferit gratuit fructe celor prezenţi.



„Cred că aţi degustat cu toţii din smoothie-uri, am participat şi noi cu zmeurică - aportul nostru, suntem producători locali, şi sigur că nu trebuie să facem risipă din tot, să cumpărăm produse locale şi cu măsură”;



„Avem în jur de 47 de producători, avem toată gama de produse pentru alimentaţie sănătoasă, de la pâine - la legume, la caşcavaluri, la vin, la sosuri, la paste. Conceptul nostru este de a reduce orice risc alimentar producătorii de fructe şi legume sunt producători ecologici”.



Vizitatorii au fost impresionaţi de eveniment.



„Este un eveniment binevenit pentru că e important să înţelegem ca să nu risipim mâncarea, şi e foarte importantă calitatea mâncării ”;

„Îmi plac foarte mult legumele şi fructele, de aceea am venit. Sunt mare fan al sănătăţii, al protejării naturii”;

„Chiar şi faptul că îţi dă să degustezi doar mici fărâme vorbeste despre aceea că oamenii tratează produsele cu mare grijă şi e cazul să înţelegem că pentru viaţa de zi cu zi nu avem nevoie de atât de mult”.



În cadrul evenimentului au fost organizate şi sesiuni informative despre nutriţie, chiar şi o expoziţie de fructe şi legume deformate, pentru a sublinia necesitatea de a evita aruncarea produselor.



„Motto-ul sărbătorii este o producţie mai bună, o alimentaţie mai bună, un mediu mai bun şi o viaţă mai bună. Sunt nespus de bucuros că văd la acest târg cum producătorii încearcă să diminueze această risipă a alimentelor”, susţine Tudor Robu, reprezentant adjunct FAO.



„Am încercat să reamintim participanţilor la târgul Ecolocal despre cât este de important să mâncăm fructe şi legume, am dat câteva indicii de unde ne putem lua”, a menţionat Daniela Madan, expertă în nutriţie.



Statul susţine inclusiv cei peste 130 de producători de produse eco din ţară, prin intermediul mai multor programe de finanţare.



„Este vorba de producţie agroalimentară ecologică, nemijlocit statul susţine separat această latură a agriculturii. Statul le dă 50 la sută din valoarea investiţiei plus la aceasta le acordă suport pentru certificare, mai mult aici se referă plăţile compensatorii”, a precizat Vasile Şaraban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii.



Evenimentul dedicat Zilei mondiale a alimentaţiei şi a fost organizat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură.

