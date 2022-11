Produse pentru dezvoltarea businessului, fabricate în Moldova, la târgul „Antreprenor Expo – 2022”

Cu 16 ani în urmă, Maria Pătrâniche din capitală a fondat o mică fabrică de tricotaje. Datorită suportului acordat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ea şi-a extins afacerea, dar şi gama de produse.



„Ne străduim să facem aşa modele care să fie procurate pe piaţa noastră pentru noi expoziţia este o promovare”, spune Maria Pătrâniche, antreprenoare.



Iar Adela Creciun de la Edineţ a adus la târg produse de levănţică. Afacerea a lansat-o acum 7 ani.



„Cu soţul meu aflându-ne peste hotare, am decis să aducem din Paris Provence-ul acasă. Am avut deja propria noastră linie de prelucrare a florilor de lavandă, în 2021 am câştigat un proiect care ne-a ajutat să ne cumpărăm combina de recoltat”, afirmă Adela Creciun, antreprenoare Edineţ.



Vizitatorii descoperă cu plăcere produsele autohtone, expuse la târg.



„E foarte bine că s-a organizat expoziţie pentru că în aşa mod cunoaştem şi noi produsele din republica noastră”;



„Noi procurăm aici, pipăim cu mâna produsul, să avem încredere, în ceea ce cumpărăm şi la un preţ destul de accesibil”, spun vizitatorii de târg.



Pentru prima dată, pe lângă programele de granturi, Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului implementează un nou mecanism - subvenţionarea participării la târguri şi expozitii.



„Antreprenorii nu au nevoie doar de bani să investească ei au nevoie şi să vândă, au nevoie să încheie parteneriate, să se prezinte, să cunoască piaţa, de aceea am decis să organizăm această expoziţie”, menţionează directorul ODA, Dumitru Pîntea.



„Evident resurse sunt limitate, evident nu totul este posibil de făcut peste noapte, însă unele lucruri trebuie şi vor fi făcute: vorbim de reglementare, pentru că într-adevăr avem o birocraţie, pe care demult trebuie eliminată avem reforme care trebuie accelerate”, afirmă ministrul desemnat al Economiei, Dimitru Alaiba.



Uniunea Europeană este de mulţi ani cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova.