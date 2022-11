România vinde Republicii Moldova o cantitate record de energie electrică, asigurând 90% din necesarul actual

Moldova a procurat întreaga cantitate de energie din România, inclusiv pentru acoperirea deficitului care reprezintă 14%, a anunţat joi dimineaţă la Radio Chişinău, directorul Energocom, Victor Bânzari, conform sursei citate.

„Întreaga cantitate de energie este procurată din România, chiar şi pentru acoperirea deficitului. Avem în prezent semnate contractele cu OMV Petrom şi Nuclearelectrica. Astăzi am mai identificat un producător şi până seară sper că vom reuşi să semnăm contractul şi cu ei. Da, e prima dată când cumpărăm aşa o cantitate mare de energie din România. Ce nu am avut acoperit din contracte am procurat de la bursa OPCOM”, declară Victor Bânzari.

Malul drept al Nistrului nu mai primeşte de marţi energie electrică de la centrala de la Cuciurgan după ce autorităţile de la Chişinău şi Tiraspol nu au reuşit să ajungă la un compromis ca să semneze contractul de livrare a energiei electrice pentru luna noiembrie. Mai mult, este aproape finalizată încă o înţelegere cu un alt producător de energie electrică din România, a mai spus Victor Bânzari.