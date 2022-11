Prima surpriză uriaşă la Cupa Mondială din Qatar

Formaţia Arabiei Saudite a produs prima mare surpriză a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, prin victoria reuşită în faţa dublei campioane mondiale Argentina, cu scorul de 2-1 (0-1), marţi, pe Lusail Stadium din Al Daayen, în Grupa C a competiţiei. Arabia Saudită a reuşit una dintre cele mai mari surprize din istoria competiţiei, punând capăt unei serii a sud-americanilor de 36 de meciuri consecutive fără înfrângere. Argentina mai avea nevoie de un meci fără eşec pentru a egala recordul deţinut de Italia (37).

Selecţionata ''Albiceleste'' a deschis scorul prin Lionel Messi (10 - penalty), dar ''şoimii verzi'' au dat lovitura în debutul reprizei secunde, când au punctat prin Saleh Alshehri (48) şi Salem Aldawsari (53), la interval de doar câteva minute. Argentina a început foarte bine jocul şi a ratat prima ocazie în min. 2, când portarul Alowais a apărat şutul lui Messi de la 14 metri. În min. 8, sud-americanii au primit penalty, după ce Paredes a fost ţinut în careu de Abdulhamid la o fază fixă. Messi a transformat cu siguranţă (10), deschizând scorul. Într-o repriză controlată de Argentina, însă cu un joc fragmentat de numeroase întreruperi, faulturi şi 7 poziţii de ofsaid în care au fost surprinşi jucătorii lui Lionel Scaloni, saudiţii nu au avut decât un şut-centrare al lui Abdulhamid (12), prins fără probleme de Emiliano Martinez.



Argentina, care nu a găsit antidotul pentru apărarea avansată a saudiţilor, a avut o gol anulat la Lautaro Martinez (27), evident, pentru ofsaid, şi alte două situaţii notabile, un şut complet ratat de De Paul (42), de la 16 metri, şi o şansă a lui Di Maria (45+2), care nu a putut controla o minge primită în faţa porţii. Messi & co au fost surprinşi de debutul avântat al adversarilor după pauză, saudiţii marcând mai întâi prin Saleh Alshehri (48), cu un şut la colţul lung, după o pasă de la Albrikan. Argentina a acuzat şocul şi a mai cedat o dată, la şutul lui Salem Aldawsari (53), de la 16 metri, defensiva lui Scaloni părând lentă şi nepregătită de fiecare dată. Campioana Americii de Sud a căutat măcar egalarea până la final, fără succes. Messi (57) a fost deposedat in extremis în careu de Altambakti, Tagliafico (63) a ratat cea mai mare şansă de gol, din 3 metri, dar Alowais a fost la post. Di Maria (72) a tras din unghi, însă Alowais nu a avut emoţii. Messi (84) şi Alvarez (90+11) l-au testat pe portarul saudit cu lovituri de cap, iar Alamri (90+1) a respins o minge de pe linia porţii.



O fază dramatică s-a petrecut în min. 90+5, când portarul Alowais a ieşit să prindă o minge înaltă şi l-a lovit involuntar cu genunchiul în figură pe coechipierul său Alshahrani, care a fost evacuat pe targă cu nasul spart. Scaloni a pierdut duelul tactic cu selecţionerul Arabiei Saudite, Herve Renard, echipa din Orientul Mijlociu surprinzând prin disciplina tactică. La CM 2018, Argentina a părăsit turneul final din Rusia după optimile de finală (3-4 cu Franţa), iar Arabia Saudită a debutat cu un eşec la scor în faţa Rusiei (0-5). Argentina va avea o misiune dificilă în a trece de grupă după ce a pierdut în faţa echipei cotate mai slab.



Tot marţi va avea loc partida Mexic - Polonia (Stadium 974 - Doha, 18:00), jocurile din runda a doua fiind programate sâmbătă 26 noiembrie, Polonia - Arabia Saudită (Education City Stadium - Doha, 15:00) şi Argentina - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00). Argentina - Arabia Saudită 1-2 (1-0) Au marcat: Lionel Messi (10 - penalty), respectiv Saleh Alshehri (48), Salem Aldawsari (53). Al Daayen, Lusail Stadium: 88.012 spectatori Cupa Mondială 2022 - Grupa C Au evoluat echipele: Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina, 13. Cristian Romero (25. Lisandro Martinez, 59), 19. Nicolas Otamendi, 3. Nicolas Tagliafico (8. Marcos Acuna, 71) - 7. Rodrigo De Paul, 5. Leandro Paredes (24. Enzo Fernandez, 59) - 10. Lionel Messi (căpitan), 11. Angel Di Maria, 17. Alejandro Gomez (9. Julian Alvarez, 59) - 22. Lautaro Martinez. Selecţioner: Lionel Scaloni. Rezerve neutilizate: 1. Franco Armani, 12. Geronimo Rulli - 2. Juan Marcos Foyth, 4. Gonzalo Montiel, 6. German Pezzella, 14. Exequiel Palacios, 18. Guido Rodriguez, 20. Alexis Mac Allister, 15. Angel Correa, 16. Thiago Almada, 21. Paulo Dybala. Arabia Saudită: 21. Mohammed Alowais - 12. Saud Abdulhamid, 17. Hassan Altambakti, 5. Ali Al Bulayhi, 13. Yasser Alshahrani (6. Mohammed Alburayk, 90+9) - 11. Saleh Alshehri (2. Sultan Alghannam, 78), 23. Mohamed Kanno, 8. Abdulelah Almalki, 10. Salem Aldawsari - 9. Feras Albrikan (25. Haitham Asiri, 89), 7. Salman Alfaraj (căpitan; 18. Nawaf Al Abid, 45+4; 4. Abdulelah Alamri, 88). Selecţioner: Herve Renard. Rezerve neutilizate: 1. Mohammed Alyami, 22. Nawaf Alaqidi - 3. Abdullah Madu, 14. Abdullah Otayf, 15. Ali Alhassan, 16. Sami Alnaji, 24. Nasser Aldawsari, 26. Riyadh Sharahili, 19. Hatan Bahbri, 20. Abdulrahman Alobud. Arbitru: Slavko Vincic; arbitri asistenţi: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toţi din Slovenia); al patrulea oficial: Maguette Ndiaye (Senegal) Cartonaşe galbene: Almalki (67), Al Bulayhi (75), Salem Aldawsari (79), Abdulhamid (82), Al Abid (88), Alowais (90+2).



