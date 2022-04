Sursa imaginii: Postat de: Violeta Viliant

Ucraina raportează crime de război: 300 de civili ucişi în localitatea Bucha

După cinci săptămâni de lupte, trupele ruse s-au retras din localităţile din jurul Kievului. În Bucia/Bucha, o localitate aflată lângă Irpin şi situată la 37 de kilometri nord-vest de Kiev, cel puţin 300 de civili au fost ucişi. Majoritatea victimelor crimelor de război făcute de armata rusă în regiune au fost îngropate în gropi comune, în vreme ce unele cadavre încă se mai află pe străzile oraşului, informează Reuters.

Ucraina a anunţat că Bucha a fost „eliberată”, dar acest oraş a fost devastat de lupte. Jurnaliştii AFP au putut vedea găuri cauzate de obuze în blocurile de apartamente şi numeroase carcase de maşini. Reporterii Reuters au văzut zeci cadavre aflate pe străzi. Ruşii ar fi omorât toţi bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani. De asemenea, jurnaliştii au constatat o groapă comună parţial acoperită, unde puteau fi văzute mai multe mâini şi picioare. Aceasta era pe terenul unei biserici, relatează AFP.



Primarul localităţii, Anatoli Fedoruk a declarat că aproximativ 300 de localnici au fost împuşcaţi în timp ce oraşul era sub ocupaţie rusă. Se presupune că aproximativ 280 dintre ei au fost puşi într-o groapă comună, restul trupurilor neînsufleţite fiind lăsate în stradă.



Uciderea de civili în localitatea Bucha din apropiere de Kiev a fost un „masacru deliberat”, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba, după retragerea grăbită a trupelor ruse din zonă.



Sergey Nikiforov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Volodimir Zelenski a afirmat că ceea ce a făcut Rusia arată clar ca o crimă de război: de la execuţii de civili la gropi comune, transmite hotnews.ro. „Am găsit gropi comune. Am găsit oameni cu mâinile şi picioarele legate… împuşcaţi, cu urme de gloanţe în ceafă. Erau clar cvili şi au fost executaţi. Am găsit trupuri incendiate pe jumătate ca şi cum ar fi vrut să şteargă urmele crimelor, dar nu au avut suficient timp să o facă”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de The Guardian.



Preşedinţia Ucraniei a transmis că aceste crime de război în regiunea Kiev nu vor rămâne nepedepsite. „Crimele nu vor rămâne nepedepsite. Nu vom avea alte ştiri astăzi. Lumea trebuie să fie îngrozită”.



Preşedintele Consiliului European, Charles Michel a afirmat că Rusia va suporta noi sancţiuni din partea UE, în urma relatărilor privind posibile crime de război comise de forţele ruse în suburbia kieveană. Într-o postare, Charles Michel declară duminică că este „şocat de imaginile terifiante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievlui”.



Rusia nu a comentat deocamdată aceste acuzaţii.