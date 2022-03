A noua zi de război în Ucraina: S-au dus lupte grele în mai multe oraşe (VIDEO)

Toată noaptea au fost auzite explozii în oraşul Severodoneţk din regiunea Lugansk. În capitala Ucrainei însă a fost o noapte cât de cât liniştită, declară autorităţile locale, care mai spun că Kievul este sub controlul forţelor ucrainene.



„Capitala este vie. Situaţia este dificilă, dar controlată. Kievul trăieşte sub legea marţială. Am inspectat şi am văzut care este situaţia în oraş. M-am dus în metrou. Suntem pozitivi în niciun caz nu vom renunţa. Oamenii noştri sunt atât de patrioţi, mulţumesc armatei noastre. Rog toată lumea să respecte restricţia, toate regulile legii marţiale. Putem depăşi totul, vom trece cu demnitate, pentru că suntem uniţi”, a declarat Vilali Kliciko, primarul oraşului Kiev.



Şi în Harkov se duc lupte grele, infrastructura oraşului continuă să fie distrusă.



„Ne confruntăm cu o altă zi de război, care vizează distrugerea oraşului Harkov. De ce spun asta, pentru că bombordamentele nu se mai opresc. Depoul Sadovo a fost bombardat, mai multe dintre noile autobuze şi tramvaie au fost arse, inamicul distruge intenţionat infrastructura. Loveşte substaţii, în clădiri rezidenţiale, la fiecare minut are loc o explozie. Lucrătorii noştri lucrează sub gloanţe pentru a restabili alimentarea cu apă, căldura şi electricitatea”, susţine Ihor Terekhov, primarul oraşului Harkov.



Vineri, în jurul orei 10, militarii ruşi au bombardat o şcoală din Jîtomîr.



„Rachetele lansate de militarii ruşi au atacat şcoala nr 25 din Jitomir, de fapt, jumătate din şcoală a fost distrusă”, specifică Serghei Sukhomlin, primarul oraşului Jîtomîr.



Forţele de invazie ar fi cucerit centrul oraşului Herson, din sudul Ucrainei. Oficialii ucraineni anunţă că armata rusă ar fi preluat controlul asupra portului fluvial, gării, dar şi a unor clădiri administrative.